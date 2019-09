Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) di Davide Bonsignorio* Il3.9.2019 n. 101 (“Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”) all’art. 1 contiene disposizioni volte a garantire minimi di tutela economica e normativa ai lavoratori precari, tra cui quelli la cui prestazione è organizzata tramite piattaforme digitali e quelli impiegati in attività di consegna di beni per conto altrui (i cosiddettis); su questi ultimi due gruppi concentreremo la nostra attenzione. Ilinnanzitutto aggiunge all’art. 2 comma 1 D. Lgs. 81/2015 (che stabilisce l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato a quelle collaborazioni continuative esclusivamente personali, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro) un periodo il quale specifica che la norma si applica “anche qualora le ...

9Mitko_mitev : RT @spicylabPROD: un nuovo #pornoitaliano b @spicylabPROD e @justcallmeryanx nella meravigliosa location di @saunamilano @CorradoBGsex ht… - Cascavel47 : Rider, il nuovo decreto legge punta a tutelarli. Peccato che su molti aspetti non prenda posizione… - Noovyis : (Rider, il nuovo decreto legge punta a tutelarli. Peccato che su molti aspetti non prenda posizione) Playhitmusic - -