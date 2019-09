Renzi con Italia viva parte dal 3 | 8% Sondaggi | Lega sotto il 30 | Pd al 21 | 6

Secondo voi può nascere un asse Renzi-Conte? :

Pd - Sala : “Renzi non è un nemico da combattere ma qualcuno con cui dialogare” : “Renzi non è un nemico da combattere, ma qualcuno con cui dialogare”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un incontro sulle Olimpiadi 2026 a Palazzo Lombardia. “È chiaro che Renzi sta meglio in una realtà che risponde totalmente a lui piuttosto che in una realtà collaborativa, ma questo da sempre fa parte delle caratteristiche dell’uomo”. Il sindaco non conferma di “aver ricevuto proposte da Renzi” e a chi gli chiede se ...

Massimo Cacciari : "Un'intesa politica tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte sarebbe logica. Sono molto affini" : "Matteo Renzi vuol fare Macron. I Contenuti poi saranno quelli del suo governo, ispirati a un pensiero vagamente liberal. Che in Europa si posSono incontrare con personalità come Macron, appunto. E in Italia con Conte. Un'intesa politica tra Conte e Renzi sarebbe molto logica: Sono molto affini". Ma

Zingaretti : “L’addio di Renzi un po’ me l’aspettavo. Allargare il campo e rinnovarsi - non si combatte Salvini con cerbottane” : La scissione di Matteo Renzi dal Partito democratico? Non è stata e non è una sorpresa per Nicola Zingaretti che, intervistato dal Corriere della sera, ha dichiarato: “Un po’ me l’aspettavo per l’atteggiamento di vicinanza”, ha detto il segretario Pd dopo che ieri aveva liquidato la vicenda con un post su Facebook, “ma non partecipazione alla vita del partito che non ho mai compreso fino in fondo”. E ora, ha ...

Sondaggi politici - Renzi lascia il Pd e fonda Italia Viva : ma i suoi consensi sono fermi al 15% : L’addio di Matteo Renzi al Partito Democratico ha portato alla formazione di Italia Viva. Ad oggi è ancora difficile valutare quanto possa valere il partito di Matteo Renzi, ma i Sondaggi mostrano come i consensi dell’ex presidente del Consiglio siano tutt’altro che elevati: nelle ultime rilevazioni era dato intorno al 15-16%.Continua a leggere

Renzi aveva registrato il sito di Italia Viva il 9 agosto - quando Salvini aveva appena rotto con M5s : Matteo Renzi ha annunciato la scissione, e il nome del nuovo partito, ieri, 17 settembre, ma il sito che porta il nome della neonata formazione politica - Italia Viva - è stato registrato oltre un mese fa. Il 9 agosto, per l’esattezza, scrive Il Foglio. Solo 24 ore dopo l’apertura della crisi di governo da parte di Matteo Salvini.Il progetto di scissione, quindi, molto probabilmente era già in cantiere da tempo. Da ...

Renzi - Lorenzo Guerini : «Ho provato a convincerlo : così rafforza i sovranisti» : Ministro Guerini, Renzi se n'è andato. «Sono molto dispiaciuto e molto amareggiato. Ogni volta che una comunità politica subisce una scissione, è una comunità...

Renzi a cena con i parlamentari scissionisti : “Non svuoteremo il Pd. Battesimo di Italia Viva? E’ il compleanno della Annibali” : Più che un Battesimo, è stata una conta. della serie “o con me o contro di me”, celebrata nel giorno dello strappo di Matteo Renzi dal Nazareno. Quasi una liberazione. Ore 21, centro di Roma, appartamento privato del deputato Gianfranco Librandi (già Pdl e Civici innovatori, poi Pd). È in questa cornice, in una casa privata della Capitale poco distante dai palazzi romani, che si consuma la vigilia del lancio dei gruppi parlamentari ...

Italia Viva - perché Conte "non si fida" di Renzi : la tenuta del governo è un punto di domanda : Per Zingaretti la nascita nella maggioranza del partito di Renzi rappresenta "un rischio" per la tenuta del governo. Anche...

Matteo Renzi esce dal Pd - l'irritazione e i sospetti di Giuseppe Conte che incontra Sergio Mattarella : Perplessi, stupiti, sorpresi. Ma anche irritati e infastiditi. Qualcuno pure arrabbiato, per non dire di peggio. Le reazioni all' uscita di Matteo Renzi dal Pd, annunciata a mezzo stampa e spiegata con la solita apparizione televisiva, sono un vero e proprio arcobaleno di emozioni, declinate con pra

Renzi lancia "Italia viva" - Conte : «Una minaccia oggettiva per la stabilità» : Ha atteso ben quattordici ore Giuseppe Conte, dalla telefonata in cui lunedì notte Matteo Renzi gli ha annunciato la scissione, prima di commentare quella che a palazzo Chigi viene definita...

Renzi : «Più di 40 parlamentari sono con me» - Ascani (a sorpresa) non c?è - arriva Tabacci : La casa della cena dei 40 Renziani, ma non c?erano tutti e non s?è mangiato quasi niente (un po? di riso e qualche mozzarellina) è a via Poli numero 3....

Renzi lascia il Pd - Conte : «Una minaccia oggettiva per la stabilità» : Ha atteso ben quattordici ore Giuseppe Conte, dalla telefonata in cui lunedì notte Matteo Renzi gli ha annunciato la scissione, prima di commentare quella che a palazzo Chigi viene definita «la...