Renzi | Berlusconi | “Gli auguro di avere successo | ora è governo delle quattro sinistre

Silvio Berlusconi : "Auguri a Matteo Renzi - ora è governo di quattro sinistre" : A Matteo Renzi "auguro di avere successo e di raggiungere i risultati che si è proposto, staremo a vedere. Questo governo - ha aggiunto - non è più il governo delle tre sinistre ma delle quattro sinistre". Lo ha detto Silvio Berlusconi, oggi a Strasburgo, a Tgcom24. Matteo Renzi a Porta a Porta h

Berlusconi : parlamentari FI con Renzi?No : 13.51 "Da quello che mi risulta questa possibilità non esiste, non credo ci siano nostri parlamentari che pensino di avere maggiori possibilità di essere rieletti andando in un altro partito dove comunque verrebbero accolti come dei transfughi".Così il leader FI,Berlusconi, dopo la plenaria del Parlamento Europeo, sulla possibilità che esponenti di Forza Italia possano passare ai nuovi gruppi parlamentari di Renzi. "Questo governo non è più il ...

Scissione Renzi agita Forza Italia. E Berlusconi contatta i “malpancisti” : Prevista e annunciata da tempo, la Scissione dal Pd agita comunque le acque di Forza Italia, che vede nascere un nuovo competitore nell'affollata caccia agli elettori moderati, subendo al tempo stesso l'Opa ostile dalla destra di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. E Silvio Berlusconi prova a reagire: prima chiedendo ai capigruppo un check sulle intenzioni dei parlamentari, e poi per tutto il giorno - raccontano dal suo staff - chiamando al ...

Denis Verdini - il retroscena : il mediatore tra Salvini e Berlusconi. "Silvio - non ripetere l'errore di Renzi" : C'è lo zampino di Denis Verdini, e chi se no?, dietro il riavvicinamento tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. L'ex dirigente del Pdl, nonostante l'addio al Cav, è rimasto uno dei suoi consiglieri più fidati, anche se "non ufficiali". E con il Capitano ha un rapporto privilegiato, visto che ne è "

Luigi Di Maio e Zingaretti come Renzi e Berlusconi : la maledizione del Nazareno - "perché finirà malissimo" : La fragilità di questo governo si deduce anche da piccoli particolari, dettagli in apparenza insignificante. come la quasi totale assenza di foto che ritraggono insieme Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Salvo un fugace incontro istituzionale a fine 2018, per siglare un protocollo di intesa tra il M

Crisi - Taverna a Salvini : “Ora vuoi governare con Berlusconi” e lui replica : “Tu con Renzi” : Durante l’intervento nell’Aula del Senato Paola Taverna (M5s) chiede al segretario leghista Matteo Salvini: “Ora vuole le elezioni, ma per governare con chi? Con Berlusconi?”. “Tu governerai con Renzi” replica piccato il leader della Lega. La Taverna poi elenca i ‘no’ del M5S al governo e rivolgendosi alla lega aggiunge “se siete scappati per non fare la Legge di Bilancio, ...

Renzi : "Rispetto alla sguaiata schizofrenia di Salvini rimpiango Berlusconi" : “Renzi svela le carte”, titola oggi in prima pagina il Giornale che ha intervistato l’ex premier ed ex segretario Pd, il quale ha messo il cappello sull’eventuale governo istituzionale che potrebbe uscire dalla crisi di governo aperta e poi almeno in parte "ritrattata" da Matteo Salvini. Zingaretti: 'Lega e M5s fanno pace in nome delle poltrone? Noi pronti al voto senza paura' "La posizione ...

Matteo Renzi - nostalgia di Silvio Berlusconi : "Abisso tra lui e Salvini". Intervista rivelatrice - è il segnale : nostalgia canaglia di Silvio Berlusconi. Intervistato dal Giornale, Matteo Renzi non nasconde di sentire la mancanza del Cav in questi giorni di inciuci e mani tese al Movimento 5 Stelle. Non manca l'affondo su Forza Italia: "Se devo basarmi sulle pessime parole della capogruppo Bernini in aula, son

Berlusconi - Renzi e Conte : ecco chi ha previsto i maggiori aumenti dell’Iva : L’eredità delle clausole di salvaguardia ha una storia con tanti padri. E un prologo che risale all’estate del 2011, alla crisi dei conti pubblici (con l’impennata dello spread). Ma tra sforbiciate e nuove tagliole, il conto è arrivato a livelli record con il governo gialloverde

Il piano Ursula : il patto Renzi-Grillo-Berlusconi che potrebbe evitare le elezioni : Trattative febbrili nel giorno in cui a Palazzo Madama i capigruppo scopriranno le carte davanti alla presidente del Senato...

Salvini : «Pronto a patto con Berlusconi e Meloni. No a chi va con Renzi» : «Nelle prossime ore vedrò Berlusconi e la Meloni alla luce del sole». «Parleremo sia di elezioni regionali che di quelle Politiche» e «proporrò un patto,...

Crisi governo - Di Stefano (M5s) : “Pronti al voto ma dopo taglio parlamentari. Salvini? Pagherà - come è successo a Renzi e a Berlusconi” : “Noi del M5s siamo assolutamente pronti al voto, ma la prima cosa che si deve fare, per rispetto degli italiani, è il taglio dei parlamentari. Sono stati già fatti tre passaggi parlamentari e manca solo il quarto, che si fa in due ore d’Aula perché non si può neanche emendare”. Così il sottosegretario M5s agli Esteri, Manlio Di Stefano, risponde al giornalista di Radio Radicale, Lanfranco Palazzolo, sugli intenti dei 5 Stelle ...