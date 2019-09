Renzi a cena con i parlamentari scissionisti | “Non svuoteremo il Pd Battesimo di Italia

Matteo Renzi pronto ad allearsi con Macron? Il retroscena sulla scissione del Pd : La spaccatura all'Interno del Partito democratico avrà ripercussioni anche al Parlamento europeo. Fu proprio Matteo Renzi a benedire il passaggio del partito all'interno della famiglia del Partito socialista europeo. Ma ora - rivela ilgiornale.it - le cose potrebbero essere cambiate. Per molti i ren

Scissione Pd 2019 : Renzi avvisa conte - gli scenari in vista : Scissione Pd 2019: Renzi avvisa conte, gli scenari in vista È il giorno dell’ennesima Scissione in casa PD. Attraverso due interviste rilasciate a Repubblica e al Giornale, Renzi ha confermato l’addio ai dem per fondare il proprio partito. Maggiori dettagli saranno svelati alla Leopolda ma, nel frattempo, si fanno i calcoli sulla maggioranza di governo. Matteo Renzi ha rassicurato Giuseppe conte, asserendo che il nuovo esecutivo ...

Denis Verdini - il retroscena : il mediatore tra Salvini e Berlusconi. "Silvio - non ripetere l'errore di Renzi" : C'è lo zampino di Denis Verdini, e chi se no?, dietro il riavvicinamento tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. L'ex dirigente del Pdl, nonostante l'addio al Cav, è rimasto uno dei suoi consiglieri più fidati, anche se "non ufficiali". E con il Capitano ha un rapporto privilegiato, visto che ne è "

Matteo Renzi va all'assalto di Rai1 Orfeo-Ammirati in pole. Retroscena : Nelle segrete stanze, una Trimurti con a capo Renzi sta vagliando i nomi del nuovo direttore di Rai1. E un potente cade in disgrazia Segui su affaritaliani.it

Loredana De Petris - terribile retroscena : "Renzi ci aveva parlato di un governo con i 5 stelle già un mese fa" : C'è un retroscena presentato da Augusto Minzolini che potrebbe cambiare le carte in tavola. La voce arriva da Loredana De Petris di Liberi e Uguali: "Il problema di Zingaretti - osserva - è che arriva tardi. Renzi a me e Errani aveva prospettato un governo con i 5 stelle già un mese fa, davanti a un

US Open 2019 - Paolo LoRenzi di nuovo in campo dopo la maratona di ieri. Tornano in scena Federer - Djokovic e Serena : dopo le quasi cinque ore di gioco di ieri, oggi tornerà nuovamente in campo uno dei due azzurri ancora in corsa negli US Open di tennis: il lucky loser Paolo Lorenzi, vincitore di autentiche battaglie in questi giorni negli States (senza dimenticare le ore in campo nelle qualificazioni), è chiamato alla sfida valida per il terzo turno del singolare maschile contro l’elvetico Stan Wawrinka, numero 23 del seeding. Questa la sfida odierna che ...

Governo - Matteo Renzi sui social : 'Salvini esce politicamente di scena' : L'alleanza tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle è ormai sancita. A breve, il Presidente Giuseppe Conte, incaricato da Mattarella per formare il nuovo Esecutivo convocherà un nuovo giro di consultazioni, in modo da scegliere in breve tempo chi farà parte della nuova squadra di Governo. Il Premier non esclude che già nei prossimi giorni possa sciogliere la riserva e presentare i primi nomi dei prossimi ministri che saranno di scena ...

Governo - Matteo Renzi : oggi Matteo Salvini esce di scena : Governo, Renzi: oggi Salvini esce di scena."Guardiamo i fatti. All'inizio di agosto il Paese era in mano a un presunto Ministro dell'Interno

Renzi gongola : "Oggi Salvini esce politicamente di scena. È realtà quello che sembrava impossibile" : Anche se il governo giallo-rosso non è ancora pronto, Matteo Renzi già gongola su Facebook nel giorno in cui Giuseppe Conte ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il compito di verificare la possibilità di creare un nuovo esecutivo con M5S, di cui ora si considera il principale rappresentante politico, PD e probabilmente altre forze come Liberi e Uguali. Renzi, da molti considerato il vero artefice, il deus ex machina ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. Fognini e Seppi escono di scena al primo turno - LoRenzi maratoneta al quinto set. Djokovic al secondo turno : avanza Venus : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

Roma – Dzeko ed i retroscena del rinnovo : “FloRenzi mi ha offerto la fascia di capitano - ma…” : Dzeko e la promessa mantenuta di Florenzi: il bosniasco svela un simpatico retroscena del rinnovo con la Roma Edin Dzeko ha rinnovato il suo contratto con la Roma: nonostante le voci di un possibile approdo all’Inter, il calciatore bosniaco ha deciso di rimanere in giallorosso. Intervistato dal canale tv della Roma, Dzeko ha raccontato i ‘retroscena’ del rinnovo: “sono felice quando vedo che gli altri sono contenti ...