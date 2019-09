Qualche altra notizia sul film di Breaking Bad

Fonte : wired

(Di mercoledì 18 settembre 2019) (foto: Getty Images) L’attesa è ormai alle stelle: il prossimo 11 ottobre debutterà su Netflix El Camino, ilche funge da seguito all’acclamata serie tvBad, sei anni dopo il suo drammatico epilogo in televisione. La pellicola di due ore sarà incentrata su Jesse Pinkman, il personaggio interpretato da Aaron Paul e sopravvissuto appunto all’ultimo episodio: per quello che si sa della trama (in attesa di un primo trailer che sarà diffuso durante gli Emmy il prossimo 22 settembre) lo si vedrà sfuggire ora dalla prigionia in cui lo costringe la Fratellanza ariana. Anche se tutti i dettagli sulla produzione sono stati tenuti segreti fino alle scorse settimane, Paul e il creatore della serie Vince Gilligan, autore anche di questo, hanno rilasciato le prime dichiarazioni in un’intervista esclusiva a Hollywood Reporter. “Spero che quando il...

