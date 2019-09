Protezione civile | 6mila partecipanti a 240 campi scuola

Allerta Meteo - il maltempo si sposta anche al Centro/Sud : nuovo pesante avviso della Protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La discesa di aria fredda in quota sta determinando un peggioramento del tempo sulle regioni adriatiche settentrionali, che nelle prossime ore interesserà anche i versanti adriatici Centro-meridionali dell’Italia. ll passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti nord-orientali, con conseguente flessione delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Allerta meteo della Protezione civile per Giovedi' 19 : temporali e venti forti al centro-sud : La Protezione Civile ha emanato un'Allerta meteo per la giornata di domani, quando avremo condizioni di forte instabilità sulle regioni centro-meridionali, in particolar modo quelle...

Allerta meteo della Protezione civile : aria fredda - temporali e venti forti in arrivo : La giornata di domani, Mercoledì 18 Settembre, sarà caratterizzata da un peggioramento atmosferico, come vi abbiamo descritto anche in questo precedente articolo. La Protezione Civile ha emanato...

Allerta Meteo della Protezione civile : “Forte maltempo e brusco calo delle temperature domani al Centro/Nord” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La discesa di aria fredda dai settori nord-orientali europei determinerà, nei prossimi giorni, un peggioramento delle condizioni Meteorologiche che, dalla prossima notte, interesserà dapprima il nord-est per poi estendersi, nella giornata di domani, al Centro-sud. Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un deciso rinforzo della ventilazione, con conseguente flessione delle temperature. Sulla base delle ...

Meteo Protezione civile domani 17 Settembre : ancora tempo stabile : Nella giornata di domani avremo ancora tempo stabile, prima del peggioramento atmosferico atteso per Mercoledì. Ecco il bollettino Meteo elaborato dalla Protezione Civile: Previsioni Meteo...

Agrigento : Protezione civile ai licatesi - 'chiudete le finestre - incendiato materiale plastico' : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - "Si invita la popolazione a chiudere le finestre e le porte per incendio di materiale plastico ad alta pericolosità presso l'ex macello". E' l'invito rivolto dalla Protezione civile di Licata (Agrigento) ai cittadini dopo l'incendio scoppiato nell'ex macello comunale.

Meteo Protezione civile domani 16 Settembre : sempre alta pressione e bel tempo : La nuova settimana si aprirà all'insegna dell'alta pressione, che continuerà a garantire stabilità atmosferica su tutta la penisola. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Meteo Protezione civile domani 14 Settembre : tempo stabile su tutta la penisola : Nella giornata di domani l'alta pressione porterà tempo stabile su tutta la penisola, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni...

Meteo Protezione civile domani 13 Settembre : tempo stabile ovunque - ecco i dettagli : Nella giornata di domani l'alta pressione porterà condizioni di tempo ampiamente stabili su tutta la penisola. Da segnalare soltanto venti sostenuti dai quadranti settentrionali su alcune zone del...

Calabria - arriva Librarisk : l’app che aggiorna sugli avvenimenti della Protezione Civile : Nell’ambito dell’attività di aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale, in corso di elaborazione, la Commissione Straordinaria di Delianuova ha inteso estendere, quale efficace misura di prevenzione, la condivisione generalizzata tra la popolazione delle informazioni di Protezione Civile. Tale attività – già avviata con la pubblicazione nell’home page del sito istituzionale del Comune delle informazioni ...

Meteo Protezione civile domani : instabilita' residua all'estremo Sud : Nella giornata di domani avremo condizioni di residua instabilità all'estremo sud e sui settori ionici, in particolare fra Sicilia e Calabria. Tempo stabile con temperature in aumento al...

Stromboli : lezioni di Protezione civile per gli studenti dell’isola : Cinque giorni per affrontare i temi critici legati alla gestione dei rischi ambientali, con un particolare focus sui pericoli connessi all’attività vulcanica. Si è concluso ieri, a Stromboli, il Campo scuola di formazione in Protezione civile rivolto ai giovani di età scolare. Dal 4 al 9 settembre oltre venti studenti dell’isola, di età compresa tra i 10 e i 14 anni, hanno partecipato al progetto ‘Anch’io sono la Protezione ...

Stromboli : lezioni di Protezione civile per gli studenti dell'isola (2) : (AdnKronos) - "I giovani di Stromboli, sottoposti in questi mesi a disagi e preoccupazioni a causa dell’attività del vulcano - sottolinea Foti - sono particolarmente sensibili e ben predisposti ad assimilare ogni informazione che viene loro consegnata per proteggersi e proteggere. Lavorare per diffo

Stromboli : lezioni di Protezione civile per gli studenti dell'isola : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - Cinque giorni per affrontare i temi critici legati alla gestione dei rischi ambientali, con un particolare focus sui pericoli connessi all'attività vulcanica. Si è concluso ieri, a Stromboli, il Campo scuola di formazione in Protezione civile rivolto ai giovani di età