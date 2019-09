Pomeriggio 5 | Valentina Vignali ricorda il tumore | “Stavo male”

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 18 settembre 2019)ospite aCinque: il ricordo della malattiaè stata una degli ospiti di oggi di5. L’ex concorrente di Barbara d’Urso non poteva di certo mancare nel talk dedicato all’alimentazione e ai tumori, visto che purtroppo sono due argomenti che la riguardano da vicino. Tempo fa, infatti, alla sportiva fu diagnosticato unalla tiroide. E’ un argomento che mi tocca da vicino. Io ho avuto un cancro alla tiroide. Io ascolto le esperienze di tutti perché ognuno di noi ha qualcosa da insegnare. Io sono stata operata. Se fosse così facile come dicono loro, molte persone non morirebbero. Non capisco come questo sia possibile, ci sono periodi in chi vado in chetosi quando tolgo i carboidrati dalla mia alimentazione e sto male. ha dichiarato5, durante un acceso confronto con chi ...

