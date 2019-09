Pippo Baudo | Palinsesti tutti uguali L' età c' è | come potrei competere con la

Fonte : blogo

(Di mercoledì 18 settembre 2019) E' un fiume in pienanell'intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera. Il decano dei presentatori italiani sarà in giornata ospite di Pordenonelegge, la rassegna letteraria nel corso della quale presenterà l'autobiografia Ecco a voi.Il conduttore di Militello descrive in questo modo lo stato del piccolo schermo nostrano: "E' un periodo di crisi, non c'è varietà e ideazione di nuovi programmi. Isono. E' anche colpa dei reality e dei talent che condizionano le reti perchè è più facile proporre elementi familiari per il pubblico piuttosto che rischiare con un programma ex novo. Aumentano i canali, aumentano i programmi, ma non aumentano le idee ... Non sopporto più i programmi di cucina in tv". Sui colleghi "soliti noti" (Conti, Bonolis, De Filippi, Scotti) dice: "personaggi di grande carisma, che però si affezionano a programmi che ...

