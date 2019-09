Pioggia di euro | il bancomat dà il doppio dei soldi

L'Europa premia Napoli con le borse di studio Erc - Pioggia di milioni per quattro ricercatori : La bravura premia Napoli con ben quattro cospicue borse di studio assegnate dall?Erc-European Research Council ad altrettanti ricercatori che lavorano tra l?Istituto Italiano di...

Mahmood canterà al Parlamento Europeo - nuova Pioggia di commenti ignoranti : “Sei un finto italiano” : Mahmood canterà al Parlamento Europeo ma non a tutti è gradita la sua presenza come rappresentante dell'Italia a Strasburgo. Il giovane artista milanese è infatti rimasto travolto da una serie di commenti beceri, nei quali veniva definito come un finto italiano. L'entusiasmo di Mahmood, che non sarà intaccato dall'ennesima ondata di ingiusti insulti sul web, non si è ancora placato. Alessandro Mahmoud ne dà l'annuncio ufficiale sui suoi ...

Baseball - Europei 2019 : inizio positivo per l’Italia - Francia sconfitta 16-2 in una sfida interrotta dalla Pioggia : Inizia nel migliore dei modi il cammino della Nazionale italiana di Baseball agli Europei 2019 in corso a Bonn, in Germania, con la selezione azzurra capace di sconfiggere 16-2 la Francia, al termine di una sfida dominata alla distanza, dopo l’interruzione per pioggia. Avvio di gara equilibrato, con il punteggio che non si schioda dallo 0-0 per i primi due inning, mentre nella terza frazione il singolo di Chris Colabello spedisce in casa ...