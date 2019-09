Piazzapulita | al via la nuova stagione del talk di Riccardo Formigli | ci sarà anche la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Debutterà domani, 19 settembre, su La7 la nona edizione di, ilshow condotto da Corradoha deciso di arruolare nella propria squadra Carolina Orlandi. Stiamo parlando della ragazza che da anni combatte per scoprire la verità sulla morte di David Rossi, marito di sua madre, Antonella Tognazzi. La misteriosa scomparsa dell’ex capo della comunicazione del Monte Paschi di Siena è stata trattata per mesi da Le Iene e, dopo una sua intervista, si era parlato proprio del suo ingresso nel programma di Davide Parenti. La Orlandiunainviata, ha studiato comunicazione e giornalismo all’Università di Siena e alla Scuola Holden di Torino. Rossi non era il suo padre biologico ma la ragazza lo ha sempre considerato tale, hascritto per lui un libro, “Se tu potessi vedermi ora“, che le è valso la vittoria del Premio Stresa di ...

