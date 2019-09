Petrolio | l’Arabia Saudita mostra i droni e i missili dell’attacco di sabato e accusa

Petrolio - balzo senza precedenti dopo l’attacco all’Arabia Saudita : l’attacco al Petrolio Saudita provoca un’impennata senza precedenti al prezzo del greggio. Come temuto, in apertura di contrattazioni i future sul Brent sono balzati di 12 dollari in pochi secondi, salendo fino a quota 71 dollari, pari a un aumento del 20% che non ha eguali