Pescara | incidente autobus Tua | parzialmente amputata la gamba della 17enne ferita

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Purtroppo i medici non c'è l'hanno fatta a riattivare le funzionalità di una delle gamberimasta gravementenell'di ieri accaduto a Caprara di Spoltore, nel pescarese, dove uncompagnia 'Tua' è andato a sbattere improvvisamente contro un albero. Le cause del sinistro sono ancora tutte da accertare, ma pare che il mezzo pesante abbia forse evitato una vettura che sopraggiungeva contromano. Alla ragazza i sanitari hanno amputatouno dei due arti, mentre l'altra, anch'essa con profonde lesioni, è stata invece salvata. Al momento, la giovane paziente si trova ricoverata in rianimazione all'ospedale disotto sedazione farmacologica. Lo rende noto la stessa azienda sanitaria locale. Ragazza seduta sulla parte posteriore del mezzo Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online 'Il', pare che la ...

Il_Centro : #Abruzzo #18settembre #mercoledi #incidente #rider #fattorinodellepizze #PESCARA scontro con lo scooter,… - il_pescara : Incidente autobus Tua, amputata una gamba alla ragazza ferita gravemente - Il_Centro : #Abruzzo #18settembre #mercoledi #incidente #busstudentifuoristrada #Caprara #PESCARA #terroresulbus: il racconto d… -