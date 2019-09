Perché la Fed ha paura di un dollaro debole e dei tweet di Trump

Emilio Fede - intervista dolorosa : "Che fine ho fatto? Me lo chiedo anch'io. Perché tifo Renzi" : Emilio Fede, ex direttore del Tg4, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso de 'I Lunatici', condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. "Che fine ha fatto Emilio Fede? Ogni tanto me lo chiedo anche io", ha esordito il giornalista, classe 1931. "Scelgo di dosare le mie apparizioni, qu

Mattino Cinque - Federica Panicucci in lacrime per Nadia Toffa : "Perché faccio fatica" : Nella mattinata di lunedì 9 settembre è andata in onda, dopo l'interruzione estiva, la prima puntata della nuova edizione di Mattino 5. Federica Panicucci, nell'introdurre la parte della trasmissione dedicata al mondo dello spettacolo e del gossip, ha ricordata Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene

Perché la deputata e testimone di giustizia Piera Aiello ha denunciato Bonafede e Salvini : "Il Servizio centrale di protezione è un sistema farlocco e così si mettono a rischio le vite dei testimoni di giustizia". A parlare è la deputata Piera Aiello (M5s), componente della commissione parlamentare Antimafia e testimone di giustizia dal 1991, che in questi giorni ha presentato una denuncia per "una grave fuga di notizie" sulla sua famiglia, nei confronti del ministro Cinquestelle della giustizia Alfonso ...

Le calciatrici della Nazionale giamaicana in sciopero Perché la Federazione non le paga : Forse avranno letto la strepitosa notizia di ieri che riporta l’approvazione della parità salariale tra la Nazionale maschile e quella femminile in Finlandia le ragazze della Nazionale della Giamaica che hanno deciso di scioperare. «No pay. No play». È questo lo slogan semplice e diretto delle calciatrici della Nazionale giamaicana che hanno deciso di non giocare perché la Federazione non le paga. Lo riporta Tuttosport che sottolinea le ...

Mediolanum : "Doc su Federico II Perché dà valore a diversità" : Roma, 4 set. (AdnKronos) - "Abbiamo scelto di raccontare Federico II, sepolto nella cattedrale di Palermo, perché la produzione del documentario 'Stupor Mundi' è parte di una produzione pensata e prodotta in occasione della nomina di Palermo a capitale italiana della cultura 2018. E perché a mio par

Mediolanum : “Doc su Federico II Perché dà valore a diversità” : Roma, 4 set. (AdnKronos) – “Abbiamo scelto di raccontare Federico II, sepolto nella cattedrale di Palermo, perché la produzione del documentario ‘Stupor Mundi’ è parte di una produzione pensata e prodotta in occasione della nomina di Palermo a capitale italiana della cultura 2018. E perché a mio parere è a tutt’oggi esempio di una qualità di pensiero, di uno stile di conduzione della cosa pubblica, di una ...

Federica - napoletana picchiata a Sharm : «Calci e sputi Perché sono trans» : Bloccata in aeroporto al suo arrivo a Sharm el Sheik, sputi, offese e anche a calci da parte della polizia perché in Egitto le persone transessuali «non sono gradite». È quanto denuncia Federica Mauriello, transgender partenopea socia dell’Associazione Transessuale Napoli che ha sollevato il caso attraverso un post su FB. Secondo quanto racconta Federica in una intervista rilasciata al sito web GayNews, tutto sarebbe avvenuto lo scorso 16 ...

Ecco Perchè Fedez e Rovazzi Hanno Litigato! : Per la prima volta Fabio Rovazzi affronta l’argomento della separazione da Fedez. E conclude con un monito che la dice lunga sul loro attuale rapporto! Fabio Rovazzi e Fedez ormai Hanno rotto il loro rapporto, professionale e umano, da tempo. E nessuno dei due fino ad oggi ha mai spiegato veramente cosa fosse successo. Ora che è passato del tempo, il cantante, youtuber e attore milanese torna sull’argomento. Rovazzi è stato ...

Infedeltà emozionale - cos'è e Perché può esser peggio di quella sessuale : Oggi parliamo di amore e di miti che non sono tanto miti: che cos'è l'infedeltà emozionale (e perché può esser peggio di quella sessuale). Sai a cosa ci riferiamo, vero? A questo punto siamo più che coscienti che il concetto di infedeltà dipende da ciascuna coppia e che, negli ultimi anni, per di più, abbiamo messo all'ordine del giorno nuovi modelli di relazioni che mettono in discussione la ...

Perché la Fed è pronta a tagliare i tassi : Le attese sono grandi. La Fed dovrebbe tagliare i tassi al 2-2,25%, invertendo la rotta seguita fino a dicembre 2018, data dell’ultimo rialzo. È innegabile che le pressioni di Donald Trump pesino come un macigno sull’interpretazione di questa mossa: è davvero necessaria? Oppure la Fed sta cedendo alla volontà del potere politico?