Per l' Agenzia delle Entrate i lavori di manutenzione ordinaria sono detraibili fiscalmente

NASA di Ariana Grande diventa uno spot dell’Agenzia Spaziale Per la prima donna sulla Luna (video) : L'immagine di Ariana Grande come icona di femminilità contemporanea si alimenta di nuove suggestioni grazie alla scelta della NASA, che ha remixato un suo brano creando una sorta di parodia a scopo educativo per promuovere la sua prossima missione sulla Luna. Il brano in questione, manco a dirlo, è proprio NASA: gli stagisti dell'Agenzia Spaziale americana hanno remixato la canzone di Ariana Grande contenuta nell'ultimo album Thank U, Next, ...

L’agenzia spaziale indiana ha scoPerto dove è finito il lander lunare Vikram : L’agenzia spaziale indiana ISRO ha localizzato il robot automatico (lander) Vikram della missione Chandrayaan-2 che, nella notte tra venerdì e sabato, sarebbe dovuto arrivare sulla Luna ma che prima dell’allunaggio aveva smesso di comunicare la sua posizione. Il portavoce dell’ISRO Vivek Singh

Patente - l’Agenzia delle Entrate : “Su lezioni di teoria e pratica va pagata l’Iva”. Rincari del 22% con effetto retroattivo Per le autoscuole : Rincari in arrivo per chi deve prendere la Patente di guida. Le lezioni di teoria e pratica non saranno più soggette al regime di esenzione Iva, per cui costeranno il 22% in più. E’ l’effetto di una risoluzione con cui l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che per la Corte di Giustizia dell’Ue le lezioni di scuola guida devono essere soggette all’imposta in quanto non rientrano nell’ambito scolastico. Sul piede di guerra le ...

Agenzia Spaziale Italiana : bando di selezione Per il Direttore Generale : “Avviso n. 9/2019 – Procedura comparativa finalizzata alla individuazione di idonee candidature per l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana. È indetta una procedura comparativa, finalizzata alla individuazione di una ristretta rosa di candidature tra cui scegliere – ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera i), dello Statuto dell’Agenzia – il candidato per la copertura dell’incarico di Direttore ...

A lezione di satelliti con gli esPerti dell’Agenzia spaziale europea : Gli studenti di tutta Europa sono richiamati all’attenzione dall’Esa (european Space Agency): c’è la possibilità di partecipare a un training completamente gratuito per imparare a sviluppare e testare piccoli satelliti, i cosiddetti CubeSats, direttamente con gli esperti di tecnologia e scienze spaziali dell’Agenzia. L’iniziativa, ribattezzata Fly Your Satellite, è alla sua terza edizione e i satelliti prodotti dai ...

Altre due Persone sono state arrestate Per l’esplosione avvenuta due settimane fa all’Agenzia delle entrate di Copenaghen : Altre due persone sono state arrestate in Svezia per l’esplosione avvenuta lo scorso 6 agosto fa alla sede dell’Agenzia delle entrate di Copenaghen, in Danimarca: il totale dei sospettati è così salito a quattro, uno in stato di custodia cautelare

Lanciato l’esPerimento mini-EUSO dell’Agenzia Spaziale Italiana : È decollata da Baikonur in Kazakhstan alle 05.38 ora Italiana, con obiettivo la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), la capsula russa Soyuz MS-14 con a bordo mini-EUSO, il quarto dei sei esperimenti dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ad arrivare in orbita. Ad accogliere, sabato 24 agosto alle 07.31 ora Italiana, la Soyuz senza equipaggio a bordo ci sarà, tra gli altri, l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Luca Parmitano, in ...

Cilento - l’agenzia Ue Per il numero unico di emergenza : “Il ragazzo avrebbe potuto essere salvato più facilmente” : La morte di Simon Gautier, escursionista francese di 27 anni disperso da nove giorni in Cilento sui sentieri montuosi del golfo di Policastro, è tragica e al tempo stesso surreale. Le tante polemiche sul ritardo dei soccorsi (il primo elicottero, ricordiamolo, si è alzato in volo 28 ore dopo la richiesta di aiuto lanciata dal ragazzo) e sulle ricerche ancora senza esito divampano da una domanda che sta attanagliando tutti: per quale motivo le ...

Nadia Toffa morta - la denuncia dell’agenzia funebre Taffo : “Nostro nome usato Per post meschini sulla sua morte” : “Stanno usando il nostro nome per post meschini circa la morte di Nadia Toffa. Non è opera nostra, seguiranno denunce”. È quanto ha fatto sapere Taffo, l’agenzia funebre divenuta popolare per la sua brillante attività social che ha voluto prendere le distanze dai molti post pubblicati in queste ore sfruttando il nome e il brand dell’impresa per ironizzare sulla scomparsa di Nadia Toffa, la conduttrice delle Iene che si è ...

Rimborso crediti fiscali : l'Agenzia delle Entrate può oPerare la compensazione in giudizio : D'ora in avanti i giudizi dinanzi alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali promossi dai contribuenti per ottenere un Rimborso d'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate potrebbero svolgersi in maniera molto più celere e con minori spese da parte della Pubblica Amministrazione. In sintesi, questo potrebbe essere il risultato di una decisione della Corte di Cassazione cristallizzata nell'Ordinanza n° 21082 del 7 agosto 2019 della V ...

L’agenzia di valutazione del credito Fitch ha confermato il rating BBB e l’outlook “negativo” Per l’Italia : L’agenzia di valutazione del credito Fitch, una delle tre più influenti al mondo tra quelle che si occupano di rating, ha confermato il rating BBB per l’Italia, così come l’outlook (cioè le prospettive) “negativo”. Fitch ha spiegato in una nota

Adnkronos : Asp - preoccupazione Per fake news - solidarietà ad agenzia : Roma, 8 ago. (Adnkronos) – L’Associazione stampa parlamentare “stigmatizza con forza la diffusione, nelle scorse ore, di un falso lancio di agenzia attribuito all’Adnkronos su presunte dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L’Asp -si legge in un comunicato- esprime grande preoccupazione per la messa a punto di una fake news su un tema così sensibile, in un momento politico tanto delicato, ...

L’Agenzia del farmaco approva la terapia CAR-T Per i tumori del sangue : La cura si basa su globuli bianchi «ingegnerizzati» per riattivare il sistema immunitario del paziente. Debutta anche un nuovo modello di rimborsabilità: pagamento al risultato

Car-T - approvata dall’Agenzia Italiana del Farmaco nuova cura Per le leucemie : La prima cura per leucemie e linfomi basata sull’utilizzo di linfociti T «ingegnerizzati» dello stesso paziente sarà ora rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale