Pedofilia | arcidiocesi di Chicago | 200 milioni di dollari in indennizzi in favore delle

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Di questa somma, 80disono stati versati dal 2001 ad un unico studio legale che rappresenta 160 persone

Sercit1 : RT @Michele_Arnese: ++ Pedofilia: arcidiocesi Usa, 200mln dollari in indennizzi ++ - CretellaRoberta : Pedofilia: arcidiocesi Chicago, 200 mln dollari in risarcimenti per abussi sessuali: Negli ultimi decenni, 80mln da… - fisco24_info : Pedofilia: arcidiocesi Chicago, 200 mln dollari in risarcimenti per abussi sessuali: Negli ultimi decenni, 80mln da… -