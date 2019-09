Pd | pressing Italia Viva su deputati | argine Lotti-Guerini ’56 con noi’**

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Roma, 18 set. (AdnKronos) – Al Senato gli addii al Pd sono stati ufficializzati. A Montecitorio, però, non c’è ancora un numero definitivo diin uscita versodi Matteo Renzi. Si parla di 22-23, compreso l’arrivo dal Misto di Gabriele Toccafondi (Beatrice Lorenzin ha declinato). Ma i lavori sono ancora in corso e fonti parlamentari riferiscono all’Adnkronos di un fortetutt’ora in atto sui singolida parte di. “Renzi sta chiamando tutti personalmente. Ma il calcio mercato si è chiuso e quello di riparazione riapre a gennaio”. Insomma, a quanto si spiega da fonti parlamentari dem, la partita è chiusa. Oltre ai 22-23 non dovrebbero esserci altre uscite. Chi tiene il pallottoliere a Montecitorio fa notare che ben oltre la metà dei parlamentari di area renziana ha deciso di non seguire il ...

