Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) (AdnKronos) – “Il Partito Democratico sarà sempre un punto di riferimento: le tante donne e gli uomini con i quali ho lavorato in tutti questi anni resteranno i miei interlocutori – assicura– La passione comune, il rispetto, l’amicizia non verranno mai meno come non verrà a mancare il sostegno al nostro governo. Mi assumo sin da subito l’impegno a incontrare nei prossimi giorni e nelle prossime settimane le persone che ne avranno voglia. La mia è una scelta personale fatta per passione e impegno. E saranno passione e impegno quelli che, con ancora più determinazione ed entusiasmo, continuerò a mettere a servizio del territorio”, conclude.L'articolo Pd:, ‘Italiail mio entusiasmo’ (2) CalcioWeb.

TV7Benevento : Pd: Moretto, 'Italia Viva riaccende il mio entusiasmo' (2)... - TV7Benevento : Pd: Moretto, 'Italia Viva riaccende il mio entusiasmo'... - aurora_moretto : RT @Cardiopoetica: In Italia si vive molto bene, a patto che tu non sia operaio, studente, malato, gay, pensionato, disoccupato, autonomo,… -