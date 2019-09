Paura a Milano Centrale | Noi qui rischiamo ogni giorno

Milano - uomo travestito da 'Joker' in metropolitana : Paura tra i passeggeri : Un episodio a dir poco assurdo si è verificato lunedì 9 settembre a Milano , precisamente alla stazione della metropolitana denominata "Moscova". Qui infatti i passeggeri , durante il loro tragitto sul convoglio, hanno visto entrare un soggetto che era travestito come "Joker", il celebre personaggio tratto dalla pellicola cinematografica di Todd Phillips. La parte del personaggio qui è affidata al celebre attore Joaquìn Phoenix. Secondo quanto ...

Milano - aggredita al parco per avere aiutato un ecuadoregno a terra. “Quello che fa Paura è l’indifferenza” : “E se domani succede a me cosa fanno? Mi lasciano con la faccia a terra come hanno fatto con quel ragazzo? Bisogna che torniamo coi piedi per terra”. Insiste su questo punto Beatrice Bordino. Sull’indifferenza che azzera l’umanità e che fa paura. Parla di quello che le è successo domenica mattina intorno alle 11 al parco Forlanini, zona est di Milano. È affollato anche da tanti che, come lei, portano a spasso i cani, in ...