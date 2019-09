Partito di Renzi | ecco la lista dei 41 deputati e senatori  che passano a Italia

De Luca : “Renzi e suo nuovo Partito? Scelta sbagliata - bizzarra e sconcertante. Ci auguriamo che San Gennaro protegga noi e l’Italia” : “Renzi? Il suo addio al Pd non porterà niente di buono e niente di sconvolgente. Sono tra quelli che non hanno capito il senso di questa operazione politica. Non riesco a comprendere l’utilità di un momento ulteriore di divisione e di lacerazione. Sono sempre fatti traumatici che non producono risultati positivi, ma finiscono, alla lunga, per creare nuove complicazioni e nuovi elementi di confusione”. Così, ai microfoni di ...

Renzi - finalmente via dal Pd! Ora un Partito di amici e non più di coltelli nella schiena : Lo scorso mese lo scrissi: Matteo Renzi, è ora di lasciare il Pd. Bene, dopo aver messo in sicurezza il governo e quindi il Paese, Renzi ha finalmente fatto chiarezza sul suo futuro. Negli ultimi sette anni, nonostante il leader toscano si sia sempre messo a disposizione del partito Democratico, sia da vincitore delle primarie e sia dopo essere stato sconfitto la prima volta da Bersani, la famosa Ditta ( i compagni provenienti dal partito ...

Sondaggi politici : nuovo Partito di Renzi al 3 - 8% - il 32% teme ripercussioni sul governo : Sono passate ormai diverse ore da quando Matteo Renzi ha annunciato in maniera ufficiale la sua separazione del partito Democratico. Il suo nuovo partito si chiamerà Italia Viva e c'è attesa di capire quale sarà la sua valenza nell'ambito della scena politica italiana. Si tratterà di un tema da valutare sulla base di due livelli. Quello parlamentare, sul quale occorrerà quantificare il numero dei parlamentari che indosseranno la casacca del ...

Arriva il nuovo Partito di Renzi. Gli italiani gli daranno una seconda possibilità? : Capisco che ad alcuni non piacerà e che altri ci vedranno un “Giuseppestaisereno” (intendo il premier Conte) ma da un punto di vista puramente politico-strategico l’iniziativa di Matteo Renzi di costruire un nuovo partito è intelligente e coraggiosa. In questi ultimi anni il contesto politico è cambiato profondamente: il PD di Zingaretti si è spostato a sinistra e parla molto poco ai liberali, Forza Italia è stata trascinata a destra dalla ...

Renzi ha un nuovo Partito - l'analisi di Feltri : 'Ha distrutto Conte - Zingaretti e Di Maio' : Da tempo si vociferava che all'interno del partito Democratico potesse esserci un'ala Renziana non sempre concorde con la direzione politica intrapresa dal maggiore partito del centro-sinistra italiano. La scelta di Matteo Renzi di lasciare il Pd e fondare un nuovo partito denominato Italia viva rappresenta la conferma di quanto quelle indiscrezioni fossero esatte. La nuova forza politica rappresenterà, nel breve termine, una potenziale mina ...

Scissione Pd - Bersani : “Ma ancora credete a Renzi? Non rientro nel Partito Democratico” : Pier Luigi Bersani assicura che non rientrerà nel Partito Democratico. Una replica secca alle parole di Matteo Renzi, secondo cui l'ex ministro tornerà nei dem ora che lui ha fondato Italia Viva, lasciando il Partito: "Ma voi ancora credete alle cose che dice Renzi? Questa cosa la dice da tempo, ma non è affatto vera".Continua a leggere

La7 - Travaglio : “Renzi? Il suo Partito è un modo per far parlare di sè - così qualcuno se lo fila. Salvini? È pericoloso perché inabile al lavoro” : “La scissione dei renziani dal Pd e il partito Italia Viva? Girando l’Italia non mi è mai successo che nessuno mi chiedesse: ‘Per favore, mi dica quand’è che Renzi fa un nuovo partito’. Credo che sia un progetto per cercare di far parlare di sé“. così, a Dimartedì (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta la nuova iniziativa politica di Matteo Renzi. E aggiunge: “Dopo aver ...

Sondaggi - il Partito di Renzi parte dal 3 - 8%. La Lega scende per la prima volta sotto il 30% - secondo il Movimento 5 stelle dopo calo del Pd : A un giorno dall’annuncio della scissione interna al partito democratico, il nuovo gruppo guidato da Matteo Renzi, Italia Viva, può già contare su un bacino di partenza del 3,8%. Arretra, comunque, il partito democratico che si attesta al 21,6 per cento, scivolando dietro al Movimento 5 stelle, al 21,9. Cala anche la Lega che scende, per la prima volta, sotto al 30% anche se, complessivamente, il centrodestra si sta rafforzando, grazie ...

Sondaggi elettorali - Italia Viva al 3 - 8% : il Partito di Renzi vale un terzo di quello di Conte : Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi, vale il 3,8% dei voti: questo è il potenziale elettorale del nuovo movimento secondo quanto stimato da un Sondaggio dell'istituto Ixè. L'addio di Renzi al partito Democratico sembra non portare, quindi, molti consensi al senatore: il suo partito, ad oggi, vale circa un terzo di un eventuale movimento guidato da Giuseppe Conte.Continua a leggere

Pd - la pericolosa illusione per il dopo-Renzi : tornare ad essere un Partito di sinistra : Dopo la scelta di abbandonare il Pd da parte di Matteo Renzi, a sinistra si sta generando una pericolosa illusione: il Pd tornerà ad essere un partito di sinistra! La cosa mi pare infondata per più di una ragione: 1) Il Pd era un partito liberista molto prima che Renzi facesse il segretario. Renzi ne ha accentuato il tratto confindustriale ed antisindacale ma bisognerebbe non dimenticarsi che la legge Fornero è stata fatta con Bersani segretario ...

Italia viva - così è nato il nome del nuovo Partito di Renzi : un misto tra De Gregori - Veltroni e rottamazione : Il nome della nuova formazione era stato usato dall’ex premier già alla Leopolda del 2012. E prima era stato lo slogan di Veltroni. La polemica di Mario Capanna: «Renzi ha copiato il mio libro, gli faccio causa per plagio»

Sondaggi politici Noto : il Partito di Renzi raccoglie appena il 5% : Sondaggi politici Noto: il partito di Renzi raccoglie appena il 5% E’ la stagione del partito personale. Dopo Cambiamo di Giovanni Toti e Siamo Europei di Carlo Calenda, ieri Matteo Renzi ha annunciato la nascita di Italia Viva. Il Conte bis ha aperto una nuova stagione politica e l’ipotesi di un ritorno al proporzionale ha dato il via ad un rimescolamento generale che sembra essere solo all’inizio. Sondaggi politici ...

'ITALIA VIVA' - RENZI FONDA NUOVO Partito/ Lascia il Pd : "Governo stai sereno" : Matteo RENZI FONDA 'ITALIA VIVA', il NUOVO PARTITO dopo la scissione dal Pd: 'nuova sfida, Governo stia tranquillo'. Le frecciate a Zingaretti e Di Maio

Renzi : «Nuovo Partito è Italia Viva - con noi 40 parlamentari». E sfida Salvini al duello tv : «Ci chiameremo Italia Viva». Lo annuncia Matteo Renzi dopo l'annuncio della dipartita dal Pd. «Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva», ha detto a...