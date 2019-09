Parlamento Ue | perché abbiamo detto no all’ingresso di M5s nel gruppo dei Verdi europei

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Qualche giorno fa una cara amica, che da sempre crede nell’ambientalismo e nei valori della democrazia, mi ha scritto di avere votato e aver fatto votare Europa Verde alle ultime elezioni europee, ma di non avere intenzione di farlo in futuro,italiani si sono espressi con nettezza contro l’ingresso del M5S neldeialeuropeo: per lei questa scelta sarebbe il segno della nostra chiusura e del non essere inclusivi. Il tema è di grande attualità dato che in questi giorni il M5S sta intavolando trattative con alcuni gruppi delEuropeo (Alde,, ecc.) per trovare una collocazione. Ecco di seguito la mia risposta. Cara Amica, vorrei spiegarti le ragioni di una decisione che, ti assicuro, non è stata né frettolosa e neppure azzardata, ma il risultato di un’analisi politica approfondita e condivisa da tutti i partitidegli Stati ...

