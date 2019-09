Parigi : i taxi volanti “Sea Bubbles” sulla Senna [GALLERY] : Test sulla Senna per i “Sea Bubbles“, i taxi volanti che sono destinati a viaggiare sul fiume e che promettono di rivoluzionare i trasporti pubblici di Parigi. Vengono presentati come i potenziali taxi del futuro: una via di mezzo tra il battello e l’aereo, si muovono sull’acqua senza generare onde, rapidi, silenziosi e non inquinanti. Il mezzo di trasporto innovativo è stato ideato dal navigatore francese Alain Thebault, e funziona ...