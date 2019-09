Paracetamolo in gravidanza | l’allarme | “è l’unico antidolorifico raccomandato | ma può

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Assumeredurante lapuò aumentare il rischio di problemi comportamentali, quali l’iperattività e il deficit di attenzione nei bambini durante l’infanzia, specie per i maschietti. Lo ha dimostrato un maxi studio su 14 mila bambini condotto da alcuni ricercatori dell’Università di Bristol, come si legge sul sito di SocialFarma. Ilin. Nell’indagine è stato chiesto alle gestanti al settimo mese dise avessero assunto, e con quale frequenza,nei mesi precedenti e, se sì, per quale problematica. I bambini sono stati sottoposti a test cognitivi e comportamentali di vario tipo nel corso del tempo. È emerso un collegamento tra maggior rischio di problemi comportamentali e assunzione diin, indipendentemente dai motivi che hanno indotto la donna ad assumere la ...

