Palermo | sindaco incontra ambasciatore Paesi Bassi

Mafia : sindaco Palermo - ‘missione De Mauro era ricerca verità’ : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – “Ancora una volta ricordiamo Mauro De Mauro, esempio di coraggio e giornalista che aveva come missione la ricerca della verità in un tempo in cui Palermo era governata dalla Mafia e la ricerca della verità era un atto ‘fastidioso’ per potenti e mafiosi. Oggi, anche grazie al suo impegno, cosi come è nei valori professionali dei giornalisti, Palermo non è più governata dalla Mafia messa ...

Rifiuti : sindaco Palermo - ‘troppe anomalie a favore dei privati’ (2) : (AdnKronos) – “E’ un comportamento difficilmente spiegabile sotto il profilo meramente tecnico – prosegue – che di fatto vanifica il lavoro della Rap e contrasta con il l’impegno politico del governo regionale. Guarda caso a beneficiare indirettamente di queste anomalie sono sempre gli stessi padroni del vapore, cioè i gestori dell’immondizia privati che da decenni tengono sotto scacco i siciliani. ...

Rifiuti : sindaco Palermo - ‘troppe anomalie a favore dei privati’ : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – “Ci sono troppe anomalie nel comportamento di alcuni uffici e agenzie e che si traducono sistematicamente in un rafforzamento della posizione monopolistica dei privati e in ostacoli all’operato della Rap, unica azienda pubblica in Sicilia a possedere una discarica ed un Tmb certificati e in linea con tutti i dettati di legge. Giovedì prossimo subito dopo l’audizione già fissata in ...

Carceri : sindaco Palermo al 202° anniversario della polizia penitenziaria : Palermo, 12 set. (AdnKronos) – Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha partecipato questa mattina, insieme al vice sindaco Fabio Giambrone, ai festeggiamenti per il 202° anniversario della fondazione del corpo della polizia penitenziaria presso la casa circondariale Pagliarelli. Presenti, tra gli altri, il provveditore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Sicilia Cinzia Calandrino, le direttrici ...

Mafia : sindaco Palermo - ‘Dalla Chiesa vittima del dovere’ : Palermo, 3 set. (AdnKronos) – “Ricordare il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo vuol dire interrogarsi sul significato di ‘vittime del dovere’. In quegli anni, nei quali cominciavano ad affermarsi nuovi diritti, l’appello a una stagione dei doveri, a una questione morale, a un’austerità nei comportamenti, venne raccolto da chi, come il generale Dalla Chiesa, era ...

Palermo - amichevole contro le “vecchie glorie” rosanero : in campo c’è anche Fabrizio Miccoli. E il sindaco Leoluca Orlando non va allo stadio : Tra i “convocati” c’è anche lui, Fabrizio Miccoli, l’ex bomber che ha segnato gol su gol con la maglia dei rosanero. Giocherà con le “vecchie glorie” nell’amichevole contro il ‘nuovo’ Palermo nello stadio che lo ha visto protagonista per diverse stagioni. Ma la sua presenza sta creando non poche tensioni, perché l’attaccante leccese è stato condannato in primo grado a 3 anni e sei mesi ...