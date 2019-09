Palermo : controlli contro abusivismo commerciale - sanzioni e sequestri : Palermo, 18 set. (AdnKronos) – I carabinieri della compagnia San Lorenzo di Palermo ed il personale della capitaneria di porto, hanno espletato congiuntamente un’attività per il contrasto dell’abusivismo commerciale in materia di vendita di prodotti ittici. Sono state effettuate 4 ispezioni. Due nei confronti di venditori di prodotti ittici, che a seguito dei controlli, si sono rivelati abusivi poiché privi di qualsiasi ...

Palermo : controlli nei locali della Kalsa e della Magione - multe per 18mila euro : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - controlli a tappetto della polizia nella zona della Kalsa e della Magione, a Palermo, per contrastare frodi nelle attività commerciali. Diciottomila euro l'ammontare delle sanzioni elevate a cinque locali. Alla Kalsa, in via Torremuzza, gli agenti hanno sequestrato un

Palermo : controlli nei locali della movida - multe per quasi duemila euro : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Apparecchiature musicali sequestrate e multe per quasi duemila euro. Proseguono i controlli della polizia municipale sui locali della movida di Palermo. Nel mirino questa volta sono finiti due locali di via Panneria e via Plauto dove gli agenti hanno sequestrato le apparecchiature musicali e denunciato il gestore del primo perché invadeva una porzione di suolo pubblico con tavoli e sedie. In via ...

Palermo : controlli nei locali della movida - multe per quasi duemila euro : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Apparecchiature musicali sequestrate e multe per quasi duemila euro. Proseguono i controlli della polizia municipale sui locali della movida di Palermo. Nel mirino questa volta sono finiti due locali di via Panneria e via Plauto dove gli agenti hanno sequestrato le apparecchiature musicali e denunciato il gestore del primo perché invadeva una porzione di suolo pubblico con tavoli e sedie. In via ...

Palermo : controlli antidroga Gdf - denunce e sequestri : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo ha disposto il rafforzamento dell’attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti lungo le principali arterie stradali nell’ambito dei servizi per il controllo economico del territorio. In questo contesto, le Fiamme Gialle di Carini hanno eseguito diversi controlli a mezzi e persone nei pressi dello svincolo ...

Palermo : multe ai lidi per ordinanza ‘plastic free’ - Fiba ‘estendere controlli’ : Palermo, 6 ago. (AdnKronos) – “I gestori dei lidi balneari subiscono controlli e multe in seguito ad un’ordinanza realizzata frettolosamente che danneggia una categoria da sempre attenta alla tutela dell’ambiente”. Così il presidente di Fiba Confesercenti Alessandro Cilano commenta le sanzioni scattate negli stabilimenti balneari all’Addaura, Mondello e Sferracavallo per omessa raccolta differenziata e ...

Rifiuti : controlli sul litorale di Palermo - multe a 17 stabilimenti : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - Diciotto stabilimenti balneari controllati, tra Mondello, Addaura e Sferracavallo, e dicassette sanzionati. E' il bilancio dei controlli effettuati nelle ultime due settimane di luglio dalla polizia municipale di Palermo. Personale del nucleo Tutela e Vivibilità urbana,