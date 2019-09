Palermo | carabinieri sgomberano Casa del popolo | “Tolta al sociale per lasciarla vuota”

Droga : operazione 'Neve d'estate' - Carabinieri Palermo arrestano tre persone : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Cefalù (Palermo) dalle prime ore dell’alba, hanno dato esecuzione all’ordinanza delle misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese, su proposta di quella Procura dell

Droga : operazione ‘Neve d’estate’ - Carabinieri Palermo arrestano tre persone : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Cefalù (Palermo) dalle prime ore dell’alba, hanno dato esecuzione all’ordinanza delle misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese, su proposta di quella Procura della Repubblica, nei confronti di tre persone, tra cui due fratelli, accusate di spaccio di cocaina. Si tratta di Ignazio ...

Palermo : Orlando conferisce cittadinanza onorario a comandante carabinieri (2) : (AdnKronos) - "Grazie signor sindaco, grazie Palermo - ha commentato il colonnello Di Stasio - Vado via con un arrivederci sincero profondamente commosso per l’alto riconoscimento che dedico a tutti i carabinieri di Palermo perché senza di loro non sarei qui oggi, a mia moglie e alle mie figlie per

Palermo : Orlando conferisce cittadinanza onorario a comandante carabinieri : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha conferito questa mattina, a Palazzo delle Aquile, la cittadinanza onoraria al comandante provinciale dei carabinieri colonnello Antonio Di Stasio "per l'intenso lavoro svolto da quando ha assunto la direzione del comando" "oltre

Carabinieri : comandante Nistri in Sicilia - visita a Corleone Montelepre e Palermo : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di corpo d’armata Giovanni Nistri ha approfittato della sua visita in Sicilia per l'anniversario dell'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per visitare alcuni reparti dei Carabinieri. Nistri si è rec

Carabinieri : comandante Nistri in Sicilia - visita a Corleone Montelepre e Palermo : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – Il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di corpo d’armata Giovanni Nistri ha approfittato della sua visita in Sicilia per l’anniversario dell’omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per visitare alcuni reparti dei Carabinieri. Nistri si è recato a Corleone, alla stazione di Montelepre e a quella di San Filippo Neri a Palermo. Le visite alla compagnia di ...

Palermo : uomo trovato morto in casa - indagano i carabinieri : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - E' giallo ad Altofonte, piccolo comune alle porte di Palermo, dove i carabinieri indagano sulla morte di un uomo, Salvatore 'Totò' Polizzano, di 69 anni, trovato senza vita nel suo appartamento di via Veronica. L'uomo è stato trovato riverso a terra con del sangue sul

Palermo : uomo trovato morto in casa - indagano i carabinieri : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – E’ giallo ad Altofonte, piccolo comune alle porte di Palermo, dove i carabinieri indagano sulla morte di un uomo, Salvatore ‘Totò’ Polizzano, di 69 anni, trovato senza vita nel suo appartamento di via Veronica. L’uomo è stato trovato riverso a terra con del sangue sul capo. Disposta l’autopsia che sarà eseguite nelle prossime ore. Gli inquirenti cercano di fare luce sulle ...

Palermo : Carabinieri salvano due cani lasciati in un furgone al sole - denunciati tre giovani : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - I Carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno tratto in salvo due cani che erano stati lasciati all’interno di un furgone posteggiato sotto il sole. La centrale operativa ha ricevuto una telefonata da parte di un cittadino attirato dai guaiti dei due cani. I mi