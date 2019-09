Pagelle Atletico Madrid-Juventus 2-2 | beffa finale | non basta la magia di Cuadrado

Fonte : oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Szczesny 6: attento nel primo tempo quando sventa l’insidioso tiro di Joao Felix. Compie qualche intervento, dove si dimostra sempre molto sicuro. Non ha colpe sui due gol dell’. Danilo 5: Gimenez ha uno stacco prodigioso e vola in cielo, ma il terzino brasiliano si fa sovrastare nettamente e per un difensore è un errore. Doveva essere molto più furbo e provare ad ostacolare l’uruguaiano. Una macchia che rovina una buona partita. Bonucci 6,5: il capitano bianconero vince il duello con Diego Costa. Impeccabile, sbaglia davvero pochissimo e si dimostra un muro. Partita di grande solidità a comandare il reparto. De Ligt 6,5: era uno degli osservati speciali dopo il difficile inizio di campionato. Ritorna l’aria della Champions e si rivede quel difensore ammirato con la maglia dell’Ajax. La sua miglior partita con la. Alex Sandro 7: è in ...

CalcioNews24 : PAGELLE Atletico Madrid Juventus TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo