Ozzy Osbourne ha finito il suo nuovo album | ' È il miglior disco che abbia mai fatto'

Ozzy Osbourne : Pensavo di morire - la musica mi ha rimesso in pista : Ozzy Osbourne è uno che all’inferno ci è andato per davvero. La storica voce dei Black Sabbath, che si è dichiarato morto due volte, è pronto a tornare in pista . Dopo i problemi di salute, da una tremenda caduta fino al ricovero causato da una brutta influenza, il cantante di Birmingham ha annunciato in un’intervista al Sun l’uscita del suo nuovo studio album, il 12esimo della sua lunga carriera solista. “Mia moglie Sharon – racconta Ozzy – ...

Ozzy Osbourne duetta con Post Malone in Take What You Want - ed è subito sincretismo (testo - audio e traduzione) : Nel singolo Take What You Want Ozzy Osbourne duetta con Post Malone e partecipa al nuovo disco del rapper statunitense, Hollywood's Bleeding, uscito oggi 6 settembre. Per il Principe delle Tenebre non è la prima volta nel mondo dell'hip hop, se ricordiamo la versione di Iron Man dei Black Sabbath proPosta da Busta Rhymes con il titolo This Means War!!, il singolo che il rapper estrasse dall'album Extinction ...