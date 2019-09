Otto e Mezzo | battibecco tra Lilli Gruber e Borgonzoni | ' I politici li vorremmo vestiti'

PoliziOtto trascinato sull'asfalto per mezzo chilometro da un centauro in fuga : Tutto inizia nel parcheggio del lago di Tenno (Comunità Alto Garda e Ledro). Un uomo viene fermato dal Poliziotto per un...

Otto e mezzo - la puntata del sabato non si aggiorna. Nel weekend la grafica resta quella dell'anno scorso : Dettagli, semplici dettagli. Ma la tv a volte ci regala anche questo. A Otto e mezzo cambiano grafica e colore della sigla, ma nella puntata del weekend tutto resta come l’anno scorso.Il programma di Lilli Gruber, ripartito il 9 settembre, ha infatti abbandonato il grigio per affidarsi al blu, con i sOttopancia passati dal solito grigio ad un rinnovato giallo. Così come l’apertura della trasmissione, dove il blu e l’azzurro fanno da sfondo al ...

Vicenza - sposa-bambina si ribella al marito dopo anni di violenze e denuncia : l’uomo condannato a Otto anni e mezzo di carcere : Un matrimonio combinato con una sposa-bambina. E poi anni di soprusi, violenze, costrizioni fisiche e morali. Undici anni dopo la celebrazione di un rito islamico, privo di valore in Italia, visto che la sposa era appena quindicenne, una condanna a otto anni e mezzo di carcere ha punito l’uomo copevole di un drammatico e lunghissimo periodo di abusi, avvenuti tra la mura domestiche, a Vicenza. E’ una storia davvero incredibile quella ...

Otto e Mezzo - Alessandro Sallusti : bomba sul nuovo governo. Quanto dureranno i giallorossi : "Di questo governo, che fino a poco fa giurava di non allearsi, non ci si può fidare". Alessandro Sallusti, ospite a Otto e Mezzo da Lilli Gruber spiega le sue motivazioni: "Per poter giudicare questo esecutivo bisogna vedere le seconde mosse. Fin ad ora, le prime mosse, sono stati colpi a salve. Ha

Chi ti sfreccia in mezzo al traffico? È Valentino Rossi con la sua MotoGp : la “follia” del DOttore da Tavullia a Misano. Le immagini : Da casa sua, a Tavullia, fino al paddock di Misano. Valentino Rossi ha coronato uno dei suoi sogni: partire dalla sua abitazione in sella alla MotoGp ufficiale, la Yamaha M1 con cui gareggia, fino al circuito del Gran Premio. È la prima volta che un pilota porta in una strada aperta al traffico la moto da gara. L'articolo Chi ti sfreccia in mezzo al traffico? È Valentino Rossi con la sua MotoGp: la “follia” del Dottore da Tavullia a ...

Otto e mezzo - Carlo De Benedetti da Lilli Gruber : "tradimento personale" - cosa c'è dietro l'assalto a Renzi : "Il premio della falsità a Matteo Renzi". È stato durissimo con il suo ex pupillo, Carlo De Benedetti, e ha scelto Lilli Gruber e Otto e mezzo lunedì scorso per ribadire tutta la sua delusione personale per l'ex premier. Un giudizio quasi più duro di quello riservato a Matteo Salvini, il che è tutto

Otto e mezzo - Travaglio su Salvini : 'Scolaro somaro' - su Conte 'Sta cercando di isolarlo' : L'Italia ha un governo che si regge su un'intesa tra due partiti profondamente eterogenei come Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Marco Travaglio, nel corso della sua partecipazione alla trasmissione di La 7 Otto e mezzo, ha ritenuto sorprendente che solo adesso si sia stipulato un accordo tra due partiti molto più vicini di quanto non fossero, ad esempio, la Lega e i grillini. Allo stesso modo ha posto l'accento sul fatto che ...

Otto e Mezzo - il look rivoluzionato porta bene a Lilli Gruber : nuovi capelli - bOtto di share : Lunedì 9 settembre, il gran ritorno in tv di Lilli Gruber al timone della nuova stagione di Otto e Mezzo. Ospite unico e d'onore, Carlo De benedetti, e chi sennò nel giorno in cui di fatto il Pd è tornato al governo con la fiducia alla Camera incassata da Giuseppe Conte (anche se, va detto, l'Ing ha

Lecce - auto tampona un tir e rimane incastrata sOtto al mezzo : muore una 57enne : Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina 10 settembre in provincia di Lecce, precisamente sulla strada provinciale che collega le cittadine di Trepuzzi e Squinzano. Sono ancora tutte in corso di accertamento le cause che hanno portato una Fiat Panda a urtare un tir di proprietà di una ditta specializzata in trasporti industriali ed eccezionali. Alla guida della vettura, che viaggiava in direzione di Squinzano, c'era la 57enne ...

Otto e mezzo - Carlo De Benedetti dalla Gruber : "Il Pd rischia di più ma il M5s presto sparirà" : "Il Pd rischia di più da questa alleanza, ma è destinato a restare. Invece i 5 Stelle sono destinati a scomparire". Carlo De Benedetti, ospite di Lilli Gruber per la prima puntata di Otto e mezzo su La7, spiega di "non credere nei partiti che non hanno un forte radicamento culturale" e bastona il go

Otto e mezzo - Carlo De Benedetti battezza il Conte-bis : "Renzi deciderò quando farlo morire". Cosa sa : "Il governo durerà fino a che Renzi vuole che duri". Carlo De Benedetti non va per il sottile e ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, per il debutto della nuova stagione del talk di La7, "battezza" senza troppe carezze il Conte bis. Renzi, spiega lo storico editore di Repubblica ed Espresso, "contr

Otto e Mezzo - Lilli Gruber sceglie un ritorno in punta di piedi. Paolo Pagliaro un cult nel cult : [live_placement]In onda dal 2002, Otto e Mezzo è la trasmissione più longeva di La7, anche se Lilli Gruber vi è arrivata solo nel 2008, dopo un'esperienza da europarlamentare a Bruxelles.prosegui la letturaOtto e Mezzo, Lilli Gruber sceglie un ritorno in punta di piedi. Paolo Pagliaro un cult nel cult pubblicato su TVBlog.it 09 settembre 2019 21:48.

Otto e Mezzo - anticipazioni puntata 9 settembre 2019 : Salutati Luca Telese e David Parenzo con In Onda che hanno ben presidiato l'access prime time estivo, nella stessa fascia oraria torna titolare Lilli Gruber con Otto e Mezzo, il longevo talk show di La7. TvBlog seguirà naturalmente anche questo debutto.Ospite annunciato finora dai social della trasmissione per questa prima puntata è l'imprenditore ed editore Carlo De Benedetti. Con lui la giornalista commenterà il discorso programmatico di ...

Otto e Mezzo - il ritorno di Lilli Gruber : "saluta" il Pd al governo con Carlo De Benedetti in studio : Torna il Pd al governo e torna anche Otto e Mezzo di Lilli Gruber. Si scherza, ovviamente. I due fatti non hanno alcun tipo di correlazione. Di sicuro, però, c'è che la prima puntata della nuova stagione in onda su La7 del salottino sinistro cade proprio nel giorno in cui Giuseppe Conte chiede alla