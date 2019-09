Orsic ruggisce tre volte | la Dinamo Zagabria asfalta l’Atalanta | la musichetta della

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 18 settembre 2019) La formazione di Gasperini esce con le ossa rotte dal Maksimir, incassando un pesante 4-0 all’esordio in Champions League Un incubo l’esordio in Champions League dell’Atalanta,ta letteralmente dalla, apparsa superiore ai nerazzurri in tutte le zone del campo. Troppo molle e arrendevole la squadra di Gasperini, entrata timorosa in campo al cospetto di un avversario alla portata di Zapata e compagni, almeno sulla carta. AFP/LaPresse Il responso del campo invece è impietoso, 4-0 per i croati al triplice fischio finale, con un dominio totale iniziato fin dal primo minuto di gioco. Un autentico tiro a bersaglio, con Gollini costretto a fare gli straordinari per provare ad arginare le avanzate, che sblocca il risultato dopo dieci minuti con Leovac. La botta subita non risveglia l’Atalanta, che si lascia andare in ...