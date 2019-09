Nuoto | Matteo Giunta | “La ISL è una competizione che mi entusiasma Federica Pellegrini

Nuoto di fondo - World Series Nantou 2019 : Arianna Bridi seconda - Rachele Bruni e Matteo Furlan terzi nel penultimo atto : Nelle acque di Cina Taipei arrivano altri piazzamenti prestigiosi per l’Italia del Nuoto di fondo impegnata nella penultima tappa delle World Series a Nantou. Nella 10 km femminile e maschile sono stati ottenuti riscontri confortanti a testimonianza dell’alto livello di competitività della squadra tricolore. Ci sono il secondo e terzo posto di Arianna Bridi e di Rachele Bruni. La campionessa europea della 25 km a Glasgow si è dovuta ...

Matteo Restivo - Mondiali Nuoto 2019 : “Non mi sono mai sentito in gara - peccato perché la finale era alla portata” : Si è concluso amaramente il Mondiale di Matteo Restivo, eliminato nelle semifinali dei 200 dorso della rassegna iridata natatoria in corso di svolgimento a Gwangju, in Corea del Sud. L’azzurro, dopo aver superato con discreta tranquillità le batterie mattutine, ha disputato una semifinale al di sotto del proprio potenziale con un pessimo 1:58.12 valevole solo per la settima piazza nella seconda Heat e per il 14° crono nel computo della ...

Mondiali Nuoto 2019 – Matteo Restivo fallisce l’accesso alla finale dei 200 dorso : l’azzurro chiude 7° in semifinale : Matteo Restivo non riesce a qualificarsi per la finale dei 200 dorso ai Mondiali di Nuoto 2019: il nuotatore azzurro chiude 7° in semifinale Niente da fare per Matteo Restivo. Il nuotatore azzurro fallisce l’accesso alla finale dei 200 dorso dei Mondiali di Nuoto 2019 in corso di svolgimento a Gwuanju chiudendo al 7° posto la sua semifinale. Questi i finalisti dei 200 dorso: Rylov (Rus), Murphy (Usa), Greenbank (Gbr), Pebley (Usa), ...

Mondiali Nuoto 2019 – Matteo Restivo entusiasta per la semifinale nei 200 dorso : “è la prima - sono contento” : Il nuotatore azzurro ha staccato il pass per la semifinale dei 200 dorso in mattinata, qualificandosi per la prima volta al penultimo atto iridato di questa specialità prima semifinale iridata in carriera per Matteo Restivo che, nelle batterie di questa mattina ai Mondiali di Nuoto di Gwangju, ha staccato il pass per il penultimo atto dei 200 dorso. Gian Mattia D’Alberto / lapresse Sarà l’unico azzurro in vasca per le ...