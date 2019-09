Nuoto : a Federica Pellegrini l’onorificenza ‘Leone del Veneto 2019’ : Venezia, 18 set. (AdnKronos) – L’ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto ha deliberato quest’oggi di assegnare a Federica Pellegrini la massima onorificenza regionale ‘Leone del Veneto” riconosciuta ai cittadini veneti che si sono particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle lettere, arti, dell’economia o nei campi sociali, lavorativi o umanitari. Istituito nel 1999 il premio ...

Nuoto : a Federica Pellegrini l'onorificenza 'Leone del Veneto 2019' (2) : (AdnKronos) - A partire dal 2002 il riconoscimento era andato a figure emblematiche come il poeta Andrea Zanzotto, lo stilista Pierre Cardin, Claudio Simone e i Solisti Veneti, il cardinale Marco Ce’, don Luigi Ciotti, Marco Paolini, Pino Donaggio, gli imprenditori Renzo Rosso e Giovanni Rana, ma an

Nuoto : a Federica Pellegrini l'onorificenza 'Leone del Veneto 2019' : Venezia, 18 set. (AdnKronos) - L’ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto ha deliberato quest’oggi di assegnare a Federica Pellegrini la massima onorificenza regionale “Leone del Veneto” riconosciuta ai cittadini veneti che si sono particolarmente distinti nel campo delle scienze, de

Nuoto - Matteo Giunta : “La ISL è una competizione che mi entusiasma. Federica Pellegrini lavorerà in chiave olimpica” : La ISL (International Swim League) del magnate ucraino Konstantin Grigorishin, circuito internazionale di gare dedicate al Nuoto in piscina, è senza dubbio l’attrazione di questo inizio di stagione per il Nuoto in piscina. La specialità vuol proiettarsi agli occhi degli appassionati con vesti diverse dal passato e dunque, anche per dare soddisfazione dal punto di vista economico agli atleti che saranno al via, si parte con questa nuova ...

Nuoto : Caeleb Dressel prenderà parte all’International Swimming League. Federica Pellegrini e tanti campioni al via : Il mondo del Nuoto è ambizioso e pensa in grande. Il focus non sarà solo su Europei, Mondiali e Olimpiadi di Tokyo 2020. Il riferimento è alla ISL (International Swim League) del magnate ucraino Konstantin Grigorishin, circuito di gare totalmente esterno alla Federazione Internazionale. Dopo le Championships Series della FINA, è la volta di questa importante rassegna, creata per garantire agli atleti una competizione di alto livello e con premi ...

Nuoto - Federica Pellegrini candidata dal CONI al CIO per i Giochi di Tokyo 2020 : Giovanni Malagò, numero uno dello sport italiano, passa dalle parole ai fatti, e dopo aver espresso la volontà di candidare Federica Pellegrini al CIO in quota atleti ai Giochi di Tokyo 2020, ottiene il placet della Giunta Nazionale del CONI ed ufficializza la candidatura della nuotatrice italiana. L’ufficialità della scelta arriva dal comunicato del CONI sulla Giunta Nazionale: “E’ stato deciso di candidare Federica Pellegrini qual ...

Nuoto - Federica Pellegrini e i suoi 31 anni : un’atleta infinita che ha aperto la via del successo all’Italia : Eccesso di narrativa e proselitismo? Sì, probabile. Difficile però non calcare la mano, esaltarsi o anche far cadere delle sedie dagli spalti di uno stadio al cospetto di un’atleta che sembra essere sempre la stessa, incurante del trascorrere del tempo. Eppure, Federica Pellegrini è cambiata e sono stati mille i volti nei quali abbiamo potuto ammirarla: dal viso luccicante di Atene 2004 a quello emozionato e soddisfatto di Gwangju 2019. ...

Nuoto - Coppa del Mondo 2019 Tokyo. Federica Pellegrini non finisce di stupire : è seconda nei 100 stile libero! : Non finisce mai di stupire Federica Pellegrini che, in quella che potrebbe essere l’ultima gara della sua straordinaria stagione (mai dire mai) conquista un podio prestigioso nei 100 stile libero della prima tappa di Coppa del Mondo nella piscina olimpica di Tokyo con un 53″40 non lontano dai suoi migliori crono nella specialità. A fianco la campionessa azzurra aveva due ori iridati in staffetta di Gwangju, le australiane Madi Wilson ...

LIVE Nuoto - Coppa del Mondo Tokyo 2019 in DIRETTA : Federica Pellegrini punta al podio nei 100 stile libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della prima giornata della tappa di Tokyo – La cronaca della seconda giornata della tappa di Tokyo – Il programma della prima tappa di Coppa del Mondo – I qualificati per Tokyo2020 nel Nuoto Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata di gare della tappa di apertura della Coppa del Mondo di Nuoto in programma a Tokyo, nella piscina che fra un anno ...