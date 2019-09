Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Si era addormentata in macchina ed è stata svegliata da un aggressore, che ha cercato di violentarla. È successo a, in piazza Su Connottu,la “Notte Bianca” fra sabato 14 e domenica 15 settembre. La notizia è stata riportata dai media locali. Vittima una donna del posto di 31 anni, che è riuscita a scappare e a chiedere aiuto. Una volta soccorsa, è stata portata all’ospedale San Francesco, dove le sono stati riscontrati diversi segni die dei lividi sul collo. La giovane ha poi sporto denuncia e la procura ha aperto un’inchiesta per. Al momento, le forze dell’ordine stanno indagando per rintracciare l’aggressore. L'articolola “Notte Bianca”.inperl’aggressore proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cascavel47 : Nuoro, tentata violenza sessuale durante la “Notte Bianca”. Indagini in corso per trovare l’aggressore… - Vitzikesu : +++ E' caccia all'uomo a Nuoro +++ - sardanews : Tentata violenza sessuale a Nuoro -