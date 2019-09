Notte Europea dei Ricercatori in Italia | presentati i 9 progetti sostenuti dalla

Un “pub scientifico” per spiegare la Ricerca a tutti - Neuromed per la Notte europea : Torna la Notte europea dei Ricercatori il 27 settembre, e la Fondazione Neuromed scende in campo con il progetto ‘B-Future’, selezionato tra le 9 iniziative italiane sostenute dalla Commissione europea che si sviluppano in tutta la penisola, articolati su scala nazionale, regionale o interregionale, e propongono centinaia di attività nel corso della giornata e della Notte del 27 settembre, presentata oggi a Roma al Miur. Due le ...

Notte Europea dei Ricercatori 2019 : 3 eventi nell’area dei Castelli Romani : L’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA) scende in campo venerdì 27 settembre per la Notte Europea dei Ricercatori – insieme ad altre Delegazioni dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) – per raccontare al pubblico come gli astrofili studiano gli astri e come contribuiscono all’avanzamento delle conoscenze scientifiche. L’Associazione, attivamente impegnata nella promozione e diffusione della cultura astronomica da oltre 20 ...

Notte Europea dei Ricercatori #BEES : online il programma completo - aperte prenotazioni : Da oggi è disponibile l’intero programma della Notte Europea dei Ricercatori organizzata da Frascati Scienza che prevede circa 400 eventi in 30 città italiane grazie alla collaborazione di circa 60 partner. La Notte Europea dei Ricercatori in programma il 27 settembre è un evento promosso dalla Commissione Europea nell’ambito delle azioni Marie Skodowska-Curie, nato con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo della ricerca ...

La medicina protagonista alla Notte Europea dei Ricercatori di Torino : Il 27 settembre Torino aprirà le porte alla Notte Europea dei Ricercatori e sarà una Notte indimenticabile! Attesa e amata da sempre, la Notte Europea dei Ricercatori richiama ogni anno migliaia di appassionati ed è un’occasione unica per incontrare i Ricercatori e le ricercatrici, scoprire come lavorano, porre loro domande e divertirsi con esperimenti, dimostrazioni, conferenze e attività. Dalle 18.30 alle 24, la Notte Europea dei Ricercatori ...

Il 27 Settembre Torino apre le porte alla Notte Europea dei Ricercatori [GALLERY] : Il 27 Settembre Torino aprirà le porte alla Notte Europea dei Ricercatori… e sarà una Notte indimenticabile! Attesa e amata da sempre, la Notte Europea dei Ricercatori richiama ogni anno migliaia di appassionati ed è un’occasione unica per incontrare i Ricercatori e le ricercatrici, scoprire come lavorano, porre loro domande e divertirsi con esperimenti, dimostrazioni, conferenze e attività. Molte le novità di questa nuova edizione 2019, ...

Scienza per tutto lo Stivale - arriva la Notte Europea dei Ricercatori : La Scienza si prepara a invadere l’Italia con circa 400 eventi sparsi per tutto lo Stivale: torna anche quest’anno la Notte Europea dei Ricercatori coordinata da Frascati Scienza per avvicinare giovani, adulti e bambini alle meraviglie della Scienza e della ricerca. Da oggi è online una prima parte del ricco programma di eventi della Settimana della Scienza (dal 21 al 28 settembre) che culminerà venerdì 27 settembre con la Notte ...