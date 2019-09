Non solo Mate 30 | Huawei è pronta a lanciare smart TV | smartband | smartwatch e altro

Erica - ex GF - arrabbiata con Taylor Mega : 'Ma Non ti fai schifo? Non eravamo solo amiche' : La vita privata di Taylor Mega, non smette di far discutere: da quando il settimanale "Nuovo" ha reso pubbliche le foto dei baci che l'influencer si è scambiata con una ragazza per strada, sui social network sta succedendo di tutto. Se la diretta interessata si è mostrata piuttosto scioccata dal clamore che hanno suscitato questi scatti, Erica Piamonte del Grande Fratello ha usato Instagram per sfogare tutta la rabbia che stava provando dopo ...

Il Napoli è diventato grande. Non solo perché ha battuto il Liverpool ma per come ha saputo soffrire : I dieci minuti che ti cambiano la vita. È dura raccontare Napoli-Liverpool 2-0 quando dalla metà del secondo tempo sul San Paolo era calata un’atmosfera spettrale. Allan a terra per crampi al 70esimo rendeva perfettamente l’idea del ritmo cui era stato costretto a giocare il Napoli per tenere l’intensità del Liverpool. Meret aveva messo la sua manona su un tiro perfido di Salah servito da uno svarione di Manolas. Di Lorenzo ...

Rugby - Mondiali 2019 : analisi dei reparti dell’Italia. Non è più solo mischia : Si avvicina sempre più rapidamente il momento dell’esordio per l’Italia del Rugby ai Mondiali che inizieranno venerdì in Giappone. Domenica mattina, fischio d’inizio alle 7.15 con diretta su Rai 2, gli azzurri di Conor O’Shea scenderanno in campo contro la Namibia. Una prima, sulla carta facile, sfida prima degli incontri contro il Canada, ma soprattutto contro le due corazzate del Sudafrica e della Nuova Zelanda. Sfide ...

Barbara D’Urso : “Non ho una vita sessuale - con Filippo Nardi solo una bella amicizia” : “Non ho una vita sessuale”: così Barbara D’Urso stronca le voci legate al presunto flirt vissuto in estate con il conte Filippo Nardi. “È un uomo perbene, siamo diventati molto amici” ha dichiarato la conduttrice che da anni si professa single. L’ultimo fidanzato noto è stato Stefano Bettarini.Continua a leggere

La politica è per i cittadini - tutti. Non solo per i due Mattei : di Andrea Masala Suggerirei di non correre dietro ai pettegolezzi e alle emotività personali nel format “scissione”. Piuttosto guarderei ai gruppi dominanti del Paese, ancora abbastanza rappresentati dai grandi giornali, dalle loro proprietà e dai loro intellettuali principali. Quei giornali (e quelle proprietà) che dagli anni 90 hanno voluto disarticolare ciò che restava di partiti autonomi nel programma e nell’organizzazione e spinto per ...

MotoGp – Non solo Francesca Sofia Novello : a Misano una bionda atomica per Valentino Rossi [GALLERY] : Marta Di Matteo: una bionda atomica per Valentino Rossi, ecco l’ombrellina del Dottore al Gp di Misano Tantissime, le bellezze esplosive che hanno intrattenuto il pubblico di Misano nel weekend del Gp di San Marino. Ombrelline, paddock girl, Monster girl e… nonne per una griglia di partenza da favola. Valentino Rossi non poteva non portare con sè la sua dolce metà, Francesca Sofia Novello, ma in griglia è stato affiancata da ...

Non solo Kate : anche Meghan e la Principessa Eugenia sono incinte? - : Elisabetta Esposito I bookmaker sostengono che le possibilità di tre gravidanze per Kate Middleton, Meghan Markle e la Principessa Eugenia siano sempre più alte Tre gravidanze potrebbero essere annunciate a breve dalla Royal Family: le presunte donne incinte sono Kate Middleton, Meghan Markle e la Principessa Eugenia. L’ipotesi viene lanciata dall’Express. Già nei giorni scorsi, alcuni utenti sui social network avevano supposto una ...

Ferlaino contro il film di Kapadia su Maradona : «Napoli Non è solo camorra e i napoletani Non sono incivili fanatici» : Stavamo solamente contando i secondi che ci separavano dalle critiche di lesa napoletanità al film di Kapadia su Maradona. film che ovviamente fa a pezzi il mito ipocrita costruito sul presunto meraviglioso rapporto tra Napoli e Diego. Corrado Ferlaino, che nel film compare anche con una voce fuori campo: «sono stato il carceriere di Maradona», rilascia un’intervista al Mattino. Si definisce sconcertato. Dalla presenza a suo dire ...

Mafia Foggia - al procedimento contro il racket dei clan erano attese 21 vittime. Ma Non si presenta nessuno : solo il Comune parte civile : Potevano presentarsi in 21, vittime del racket e delle minacce dei clan mafiosi. Ma nell’aula bunker di Bitonto, la scorsa settimana, non è arrivato nessuno. Di fronte al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bari che dovrà decidere sul processo a 29 tra capifamiglia, colonnelli e scagnozzi che per anni hanno tenuto sotto scacco la città di Foggia non c’era nemmeno una delle persone che secondo i pm della Direzione ...

Inter – Moratti si congratula con la società e Non solo : “Conte è bravo! E sul derby…” : Moratti piacevolmente sorpreso dall’Inter e da Sensi: le parole dell’ex padron nerazzurro dopo una cena con la dirigenza Interista L’Inter ha iniziato col piede giusto la stagione 2019/20 di Serie A: i nerazzurri si trovano in solitaria in vetta alla classifica grazie al ko di ieri sera del Torino. Un inizio sprint che fa sorridere l’ex dirigente nerazzurro Moratti, che ha solo parole di elogio per la società: ...

Umbria - il candidato civico Fora (sostenuto dal Pd) : “Io a processo solo per 20 grammi di insalata in meno”. Ecco perché Non è vero : Dice di essere stato rinviato a giudizio solo perché il consorzio che gestisce le mense scolastiche di Perugia (e di cui lui è presidente) ha servito 20 grammi in meno di insalata ad un unico studente di un unico istituto. E per questo motivo Andrea Fora, il candidato civico sostenuto dal Pd alle regionali umbre del 27 ottobre prossimo, è convinto che la sua posizione verrà chiarita nel corso del processo che si tiene a Perugia nei confronti di ...

Pensioni - Non solo quota 100 : le altre uscite «rapide» dal lavoro verso il sorpasso : Su 341mila domande presentate, ben 165mila sono su anticipo senza aspettativa di vita, opzione donna,?Ape e precoci

Ancelotti : ”Gli allenatori possono solo Non fare danni. Vogliamo avere un ruolo da protagonista in Champions” : Incontrare il Liverpool in testa a punteggio pieno cos’è un test, un rischio? “L’obiettivo è chiaro. Ci confrontiamo con la squadra migliore d’Europa che finora non ha avuto defaillances in campionato in Europa ed è a punteggio pieno. E’ un test difficile ma eccitante” L’anno scorso sorprese con Maksimovic. Pensa a qualche novità o il Napoli dà già buone garanzie cosi? “Non dobbiamo snaturare la ...

Arresto ultrà Juve - la dura realtà di Morra : “Infiltrazioni ‘ndrangheta Non solo nel calcio e nel professionismo : “Quanto avvenuto questa mattina dimostra come la vera priorità emergenziale sia la ‘ndrangheta, questa è ormai una realtà con cui purtroppo ci si dovrà confrontare con sempre maggiore frequenza. Per questo anticipo sin da ora che la Commissione antimafia dovrà ampliare il numero dei comitati fin qui costituito, dedicando una particolare attenzione alle infiltrazioni in tutti gli sport, non solo nel calcio e nel mondo ...