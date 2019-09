Niente più ricariche Vodafone da 5 euro con Banca 5 | adesso è ufficiale

Giuseppe Conte vuole governare da solo : "Niente più triumvirato. Le decisioni saranno solo le sue" : Giuseppe Conte ora che ha fatto il bis non ha alcuna intenzione di dividere il potere, come fece durante l'esecutivo gialloverde. "D'ora in poi - dicono i suoi - i ritmi e il passo saranno dettati dal Presidente del Consiglio. E non ci saranno neppure riunioni di gabinetto con i leader di Pd e M5s.

“Niente più nucleare - demoliremo i reattori del paese” : gli ambientalisti in subbuglio - la comunità scientifica incredula : “L’obiettivo è demolire i reattori nucleari del paese per evitare che possano verificarsi di nuovo disastri come quello di Fukushima” Queste le parole del nuovo ministro giapponese per l’ambiente, Shinjiro Koizumi, che giungono, dirette e incontestabili, poco dopo la sua nomina di mercoledì scorso, successivamente a una ristrutturazione del gabinetto del Primo Ministro giapponese Shinzo Abe. Koizumi ha preso il posto di ...

Governo : Salvini - ‘non si faceva più Niente - non sono fatto per scaldare sedia’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Ci siamo lasciati che ero ministro, ora non lo sono più, ma l’onore vale più di mille ministeri, lo dico a testa alta. Non sono fatto per stare lì a scaldare la sedia. Voglio tornare al Governo potendo fare le cose”. Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. “Se avessi voluto fare una vita tranquilla, avrei fatto finta di niente, sarei rimasto ministro anche se non mi facevano ...

Crosetti : a Firenze rivoluzione Sarri - Niente più titolarissimi : “Maurizio Sarri non ha smesso di fumare, non ha smesso la tuta, non ha smesso di essere Maurizio Sarri”. Scrive così Maurizio Crosetti su Repubblica a proposito del tecnico bianconero. Sabato sarà in panchina, dopo aver perso le prime due di campionato. La polmonite è sconfitta. Ripartirà da Firenze, dove con il Napoli perse uno scudetto proprio contro la Juventus, sul campo, ma già in albergo. Ieri è tornato a seguire gli ...

Morgan : “Non faccio più Niente. Vivo a Chinatown - tra gli insetti” : Morgan torna a farsi sentire e tuonare contro il sistema giudiziario. Dopo il combattuto sfratto dalla sua casa di Monza, trascorsa l’estate, il cantautore, nell’attesa di cominciare su Rai Radio2 il programma Cantautoradio, in una intervista ai Lunatici di Radio Due racconta il difficile momento che sta vivendo. Ritorna sul tema dello sfratto, da lui paragonato ad un vero e proprio stupro nei suoi confronti e confessa di vivere a ...

Niente più mese gratuito di DAZN dal 6 ottobre : la decisione è presa : Avete presente il primo mese gratuito di DAZN? Potete dimenticarlo dal 6 ottobre, giorno a partire dal quale non sarà più disponibile (il che significa che, in caso di abbonamento, dovrete prendere a pagarlo da subito). Come si legge dal sito ufficiale, sotto al tasto 'Comincia il tuo mese gratis' si scorge una dicitura di avviso piuttosto visibile: "Il primo mese gratis è un'offerta promozionale valida sino al 06/10/2019 soggetta alla ...

Non c’è Niente di più perfetto della pennica. Altro che telegiornale in sottofondo : di Stella Saccà Cicale, venticello, lenzuola fresche e profumate di coccolino (quello con l’orsacchiotto celeste), il pranzo con pomodori verdi e rossi, zucchine dolci e saporite, pane sfornato il giorno stesso e non soffocato in una busta chissà quando, rumore di posate tutto intorno che rimbombano nel silenzio cittadino, gatti che miagolano, porte che sbattono, telegiornale in sottofondo. Poi le gocce d’oro e il cocomero, gli ultimi della ...

Vodafone Special Minuti 50GB diventa più conveNiente per i clienti Iliad : Vodafone Special Minuti 50GB sarà disponibile da domani, 4 settembre 2019, a un prezzo più conveniente per i clienti Iliad: Minuti illimitati e 50 GB di Internet 4G a 6,99 euro al mese. L'articolo Vodafone Special Minuti 50GB diventa più conveniente per i clienti Iliad proviene da TuttoAndroid.

Gazzetta : A Conte dà fastidio il concetto di “Pazza Inter”. Niente più “Amala” a San Siro : Antonio Conte aveva già fatto la sua dichiarazione di intenti nel primo video ufficiale da tecnico nerazzurro: “Basta parlare di pazzia, sarà un’Inter regolare e forte”. Con la pazzia, il tecnico leccese non vuole proprio più avere a che fare. Tanto che, lo racconta oggi la Gazzetta dello Sport, ha voluto un taglio netto con il passato. Per la precisione, con il concetto di pazzia e con l’inno che da dieci anni accompagna ...

Niente più major update per Google Chromecast - che riceverà solo bugfix : Sapevamo che prima o poi questo momento sarebbe arrivato e oggi vi comunichiamo che Google non rilascerà più major update per Google Chromecast, per il primo modello per intenderci. L'articolo Niente più major update per Google Chromecast, che riceverà solo bugfix proviene da TuttoAndroid.

Karina Cascella - mai buongiorno fu più bollente : indossa poco e Niente : Solo qualche giorno fa i fan di Karina Cascella rimanevano a bocca aperta di fronte a un suo scatto ‘bollente’ in auto. Nell’immagine l’ex opinionista di Uomini e Donne è seduta, con le gambe divaricate e indossa una gonna molto corta che scopre le cosce. Il nuovo cagnolino di casa, Polpetta, è appisolato sul suo ventre e con la zampetta abbassa il vestito con il risultato che il generoso décolleté è perfettamente a favore di camera con ...

Manchester United - Niente più rigori per Pogba dopo l’errore con i Wolves : Solskjaer promuove Rashford : L’allenatore dei Red Devils ha deciso di affidare a Rashford i rigori dopo l’ennesimo errore di Pogba arrivato contro il Wolverhampton Paul Pogba potrebbe aver perso la possibilità di calciare i rigori al Manchester United, l’ennesimo errore commesso contro il Wolverhampton dovrebbe costare caro al centrocampista francese. Stando a quanto riferito dal Sun, Solskjaer avrebbe deciso di promuovere come primo rigorista Marcus ...

A tutto Mancini - dalla malattia di Mihajlovic al messaggio per Balotelli : “per lui non posso fare più Niente” : Mancini senza peli sulla lingua: dal nuovo campionato di Serie A alla malattia dell’amico Sinisa Mihajlovic Manca una settimana all’inizio del campionato italiano di Serie A: mentre le società cercano di concludere gli ultimi colpi di mercato per formare squadre competitive e forte, i giocatori sudano per arrivare in splendida forma all’esordio stagionale. Fabio Ferrari/LaPresse Intervistato dalla ‘rosea’, ...

Calciomercato Inter - Niente più Dzeko : e adesso che si fa? Tutti i nomi sul taccuino per l’attacco [FOTO] : Calciomercato Inter, fulmine a ciel sereno per i nerazzurri, che dopo Lukaku erano pronti ad assicurarsi anche Dzeko ed affiancarlo al possente attaccante belga. Un reparto di peso, forte e potente, questo nelle idee del 3-5-2 di Antonio Conte. Ma il rinnovo a sorpresa del calciatore della Roma ha spiazzato i nerazzurri, che dovranno adesso guardare altrove alla ricerca di quell’attaccante che possa egregiamente sostituire Icardi, ...