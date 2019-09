Neymar | denunciata l’accusatrice per calunnia ed estorsione

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Nuovi aggiornamenti sulla brutta vicenda che riguarda l’attaccante. Nel dettaglio il pubblico ministero dello Stato di San Paolo ha formalizzato le imputazioni di denuncia nei confronti di Najila Trinidade Mendes de Souza, le accuse sono quelle died, si tratta della ragazza che ha accusato il brasiliano di averla stuprata lo scorso 15 maggio in occasione di un incontro avvenuto in un hotel di Parigini, la notizia viene riportata dai media locali. Il 10 settembre la polizia civile di San Paolo aveva incriminato la ragazza per frode procedurale, denuncia diffamatoria ed, infine l’ex marito Estivens Alves è stato incriminato per frode procedurale e divulgazione di contenuti erotici. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi ...

