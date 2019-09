Netanyahu | io al governo oppure c’e’ il pericolo arabi Israele ancora nel caos dopo il

Netanyahu : governo stabile e sionista : 10.00 "Israele ha bisogno di un governo stabile, forte e sionista. Cercheremo di formare nei prossimi giorni un governo sionista che veda Israele come uno stato ebraico e non un governo che si basi sul sostegno di partiti arabi". Benny Gantz, principale sfidante di Netanyahu, ha chiesto un ampio governo di unità mentre i risultati lo danno testa a testa con l'avversario. "Agiremo per formare un governo di ampia unità che esprimerà la volontà ...

Elezioni in Israele - Netanyahu in vantaggio ma di poco. Gli ultranazionalisti propongono un governo di unità nazionale : È in vantaggio, ma di pochi voti, il partito di Benjamin Netanyahu, ma gli scrutini delle Elezioni in Israele sono quasi finiti. Le operazioni, infatti, vanno a rilento. I risultati parziali confermano le anticipazioni degli exit poll: il Likud del premier uscente in vantaggio di poco più di un punto e mezzo sulla coalizione di centrodestra di Blu e Bianco di Benny Gantz.Le due liste sono rispettivamente al 28% e al 26%, ...

Elezioni Israele - lo spoglio dei voti : “Netanyahu e Gantz appaiati con 32 seggi”. Lieberman decisivo per formare un governo : Il Likud di Benyamin Netanyahu ed il partito Blu Bianco di Benny Gantz ancora appaiati con 32 seggi. I dati ufficiosi diffusi dai media israeliani basati sullo spoglio del 91% dei voti confermano quanto era emerso dagli exit poll di lunedì sera: le Elezioni non hanno consegnato al Paese una maggioranza chiara e Avigdor Lieberman con il suo partito Israel Beitenu (per ora accreditato di 9 seggi) diventa decisivo per la formazione di un nuovo ...