Neonato trovato morto in una scarpata in Alto Adige | la madre fermata per omicidio

Merano - Neonato trovato morto in una scarpata : arrestata la madre : Una donna è stata fermata nelle scorse ore nell’ambito delle indagini sul neonato trovato morto da alcuni turisti in un cespuglio in provincia di Merano ieri. L'arrestata sarebbe la madre del piccolo. Il neonato aveva ancora il cordone ombelicale attaccato, la testa era avvolta in un panno. La madre, di nazionalità romena, è accusata di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Si attendono ora i risultati dell’autopsia disposta dalla ...

Neonato trovato morto in una scarpata in Alto Adige - fermata la madre per omicidio aggravato : Lo hanno trovato dei turisti in una scarpata di una stradina a Lana di Sopra, a Bolzano. Il Neonato aveva la testa era avvolta in un panno, legato più volte intorno al collo. Il corpicino,...

Neonato trovato morto in Alto Adige - fermata la madre : è accusata di omicidio aggravato e occultamento di cadavere : È stata fermata con l’accusa di omicidio aggravato nei confronti del proprio figlio e di occultamento di cadavere la madre del Neonato trovato senza vita in un cespuglio nella zona di Lana, a Merano, in Alto Adige. La donna, una cittadina romena, è stata fermata nella serata di martedì dopo che la Procura di Bolzano ha sentito alcune persone informate dei fatti e ha sequestrato oggetti e indumenti ritrovati nella stanza dove soggiorna la ...

Neonato trovato morto - fermata la madre : 9.45 La Procura di Bolzano ha fermato una donna, che sarebbe la madre del Neonato trovato morto da alcuni turisti in un cespuglio nel Meranese. Il piccolo aveva ancora il cordone ombelicale e la testa era stata avvolta in un panno. Per la donna fermata, una lavoratrice stagionale di nazionalità romena, le accuse sono di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Sequestrati nella sua stanza oggetti e indumenti. Atteso l'esito ...

Neonato trovato morto tra frutteti in Alto Adige - fermata la madre : Francesca Bernasconi La donna, una polacca impegnata nella raccolta delle mele, è piantonata all'ospedale di Merano. Gli inquirenti: "Sul corpicino del piccolo segni di violenza" La madre del Neonato trovato morto in un cespuglio in Alto Adige è stata identificata e fermata dai carabinieri. Si tratta di una donna polacca, impegnata nella raccolta delle mele. Ora si trova piantonata in ospedale a Merano. Il ritrovamento Il corpicino ...

Neonato trovato morto in Alto Adige - fermata la madre : è piantonata in ospedale : La madre del Neonato trovato morto in un cespuglio tra i frutteti di Lana e Cermes in Alto Adige è stata fermata e si trova piantonata in ospedale a Merano. È una donna polacca impegnata nella raccolta delle mele. Sarà effettuata oggi, come disposto dalla Procura di Bolzano, l'autopsia sul corpicino e proseguiranno gli accertamenti al fine di ricostruire quanto accaduto.Continua a leggere

Fermata la madre del Neonato trovato morto in un frutteto in Alto Adige : La madre del neonato trovato morto lo scorso lunedì pomeriggio in un cespuglio tra i frutteti di Lana e Cermes in Alto Adige, è stata Fermata e si trova piantonata in ospedale a Merano. Si tratta di una donna polacca impegnata nella raccolta delle mele. Oggi, come disposto dalla Procura di Bolzano, sarà effettuata l'autopsia e proseguiranno gli accertamenti al fine di ricostruire quanto accaduto. Il corpicino senza vita di un ...

Mistero in Alto Adige : Neonato trovato morto in una scarpata nei dintorni di Merano : Un drammatico ritrovamento durante un’escursione in montagna. Lunedì pomeriggio due turisti stavano camminando lungo un percorso secondario a Lana di Sopra, nei dintorni di Merano, quando improvvisamente hanno notato qualcosa di strano uscire da un cespuglio situato nella scarpata che lambiva la strada. Si trattava del corpicino ormai privo di vita di un neonato, un maschietto con il cordone ombelicale che non era stato reciso. Come riporta il ...

Bolzano : Neonato trovato senza vita in una scarpata - sarebbe stato strangolato : Il corpo di un neonato è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri, 16 settembre, in provincia di Bolzano, in una scarpata: aveva ancora il cordone ombelicale e si trovava sotto a un cespuglio. La testa del bambino era avvolta in un panno che gli era stato legato diverse volte intorno al collo. Ritrovato vicino Merano il corpo di un neonato in una scarpata: forse strangolato Il tragico ritrovamento è accaduto a Lana di Sopra, nei pressi di Merano. ...

Neonato trovato morto dai turisti in una scarpata - giallo in Alto Adige : Il ritrovamento nei pressi di Merano. E’ stato strangolato con un panno. Il corpicino abbandonato sotto un cespuglio aveva ancora il cordone ombelicale

Neonato trovato in una scarpata in Alto Adige : strangolato con un panno - aveva ancora il cordone ombelicale attaccato : Orrore a Lana di Sopra, nei pressi di Merano. Il corpo senza vita di un Neonato è stato trovato da turisti in una scarpata, come scrive il quotidiano Dolomiten. La testa del bambino era...

Neonato senza vita trovato in cespuglio : 9.42 Dei turisti, in una scarpata di una stradina a Lana di Sopra, nei pressi di Merano, hanno scoperto sotto a un cespuglio il corpicino senza vita di un Neonato con la testa avvolta più volte in un panno. Il Neonato aveva il cordone ombelicale ancora attaccato. La notizia, riportata dal quotidiano Dolomiten, spiega che la morte risalirebbe ad alcune ore prima del ritrovamento. La Procura di Bolzano ha ordinato l'autopsia.

Neonato trovato in una scarpata in Alto Adige : aveva ancora il cordone ombelicale attaccato : Orrore a Lana di Sopra, nei pressi di Merano. Il corpo senza vita di un Neonato è stato trovato da turisti in una scarpata, come scrive il quotidiano Dolomiten. La testa del bambino era...

Neonato trovato morto in una scarpata : aveva ancora il cordone ombelicale : Il corpo senza vita di un Neonato è stato trovato nel pomeriggio di lunedì 16 settembre nella scarpata di una stradina a...