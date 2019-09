Neonato trovato morto, fermata la madre

La Procura di Bolzano ha fermato una donna, che sarebbe ladelda alcuni turisti in un cespuglio nel Meranese. Il piccolo aveva ancora il cordone ombelicale e la testa era stata avvolta in un panno. Per la donna, una lavoratrice stagionale di nazionalità romena, le accuse sono di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Sequestrati nella sua stanza oggetti e indumenti. Atteso l'esito dell'autospia sul bimbo.(Di mercoledì 18 settembre 2019)