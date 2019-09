Nel fine settimana PosteMobile ripropone Creami WOW Weekend a 4 | 99 euro

Padre e figlia morti carbonizzati Nella Mini : la mamma ha tentato fino alla fine di salvarli : Consiglia, moglie di Giuseppe Pennacchio e madre della piccola Nicole, seguiva al volante della sua Mini l'automobile con il marito e la figlia andata a fuoco dopo un tamponamento lungo l'autostrada Torino - Pinerolo. La donna ha dovuto assistere a una tragedia che si è consumata davanti ai suoi occhi.Continua a leggere

Sila : 5 cercatori di funghi dispersi Nel fine settimana - le raccomandazioni per gli avventurieri della domenica : fine settimana molto intenso per i soccorritori intervenuti nelle ricerche di alcuni dispersi in Sila: numerose le richieste di aiuto pervenute al numero d’emergenza 112. Le attività di ricerca e soccorso da parte dei militari dell’Arma di Cosenza sono proseguite senza sosta nel corso del fine settimana per cui è stato necessario attivare in ben 2 casi su 4 il Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse adoperato dalla Prefettura di ...

Esplosione Nella raffineria Eni di Sannazzaro - Nel Pavese : A Sannazzaro de' Burgondi si è alzata un’alta colonna di fumo. Il boato di è sentito anche a chilometri di distanza. La situazione è sotto controllo e non risultano feriti.

C’è stata un’esplosione Nella raffineria dell’Eni di Sannazzaro de’ Burgondi - in provincia di Pavia : Questa mattina alle 6.35 c’è stata un’esplosione nella raffineria dell’Eni di Sannazzaro de’ Burgondi, in provincia di Pavia. L’esplosione e il conseguente incendio si sono verificati nell’isola 7, che si trova nella parte vecchia della raffineria, in un impianto che era

Esplosione Nella raffineria Eni di Sannazzaro de’ Burgondi - alta colonna di fumo Foto : Intorno alle 6.35 i residenti hanno avvertito un forte boato, poi si è alzata una colonna di fumo nero che ha reso l’aria irrespirabile. Sul posto vigili del fuoco, tecnici dell’Ats, e polizia

A fine servizio : Nella cucina degli chef quando tutti se ne vanno. Siamo stati con Diego Rossi da Trippa : «La ristorazione figa? Mi son rotto le balle. Non provo più emozioni ad andare nei ristoranti gourmet, sempre gli stessi prodotti, tanta tecnica fine a se stessa». Parola di Diego Rossi, che dopo aver cucinato nei locali stellati ora conduce a Milano la più celebrata trattoria contemporanea, Trippa. Con lui inizia la prima puntata di A fine servizio, le nostre escursioni nelle cucine degli chef quando tutti se ne vanno. E si è più liberi di ...

DIETRO LE QUINTE/ Berlusconi-Salvini : fine di FI e 30 deputati Nella "Grande Lega" : Nell'incontro tra Berlusconi e Salvini si è parlato sì di regionali, ma soprattutto dell'operazione che sta conducendo Denis Verdini

Sabato e domenica Nel Foglio. Che cosa c'è Nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Brivido tedesco. L’industria dell’auto ha bisogno di una rivoluzione, il settore energetico di un’alternativa. Nel frattempo le banche sono

The Surge 2 : L’inizio della fine dell’umanità è qui - Nel nuovo Story Trailer : n The Surge 2, dal 24 settembre, la vita sulla terra così come la conosciamo volgerà al termine. Il nuovo capitolo hardcore action-RPG di Deck13 inizia subito dopo il bombardamento di “deFrag Nanovirus”, in seguito al lancio di un razzo “Utopia”. In Jericho City, un guerriero solitario – controllato da voi – dovrà superare gli inferi, acque alte e la sua stessa amnesia per scoprire la ...

The Walking Dead 10 promette la fine del mondo Nel nuovo promo : svelati i titoli dei primi 8 episodi : Il tempo stringe e sembra che AMC si stia preparando ad un evento, in programma il prossimo 23 settembre, per presentare The Walking Dead 10 e non solo. Intanto i giorni passano via veloci e presto ci ritroveremo a dover commentare la première di stagione con tutto quello che essa porterà con sé. Nelle scorse ore la rete ha pensato bene di rilasciare un nuovo teaser al cardiopalma e di rivelare il titolo dei primi otto episodi della serie, di ...

Bimba di 2 anni uccide la madre chiudendole il collo Nel finestrino : Un giovane madre è morta per danni cerebrali dopo che la sua bambina di due anni le ha chiuso accidentalmente il collo nel finestrino dell'auto. Una tragica fatalità. Si, perché non c'è altro modo di definire le circostanze drammatiche, e a tratti paradossali, in cui Yulia Sharkom, una mamma di 21 anni, ha perso la vita proprio durante il giorno del suo compleanno. La triste vicenda, raccontata attraverso le pagine di The Sun, si è consumata a ...

Marica PellegriNelli e Michelle Hunziker - “è la fine”. Il gesto dopo la rottura con Eros non passa inosservato : Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sono ormai una coppia, una delle più chiacchierate di questa fine estate. Come un fulmine a ciel sereno, questa estate, era arrivato il comunicato ufficiale della separazione di Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti. I due sembravano una coppia affiatata, stavano insieme da tempo e tutti credevano che la loro storia non sarebbe mai finita. E invece mai dire mai. I due hanno annunciato la separazione e, poco ...

Marica PellegriNelli e Michelle Hunziker : fine dell’idillio - il gesto : Marica Pellegrinelli e Michelle Hunziker: fine dell’idillio, il gesto reciproco Nelle ultime settimane Marica Pellegrinelli è stata chiacchieratissima per la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti e per la neonata relazione con l’imprenditore Charley Vezza. I due non si sono mai mostrati assieme ufficialmente ma alcune paparazzate lasciano poco spazio ai dubbi. E Michelle Hunziker […] L'articolo Marica Pellegrinelli e Michelle ...

Le soap Beautiful - Una vita e Il segreto saranno trasmesse anche Nel fine settimana : Il palinsesto di Canale 5, nelle prossime settimane, cambierà i tempi di programmazione per alcune soap e telenovelas: ci sarà più spazio per Una vita, Beautiful e Il segreto. Bitter sweet-ingredienti d'amore, il grande successo dell'estate, nella settimana che va dal 9 al 13 settembre, mostrerà ai suoi telespettatori l'epilogo della storia. Ci saranno infatti le puntate finali per poi lasciare spazio a Uomini e donne, il famoso programma di ...