NBA – Steph Curry sogna Tokyo2020 | “è un’esperienza che voglio fare! Il mio piano è

Mercato NBA – Lance Stephenson pronto a trasferirsi in Cina : accordo di massima con il Liaoning : Lance Stephenson non ha trovato alcun accordo con una franchigia NBA: l’ex giocatore dei Lakers volerà in Cina per firmare con il Liaoning Dopo 9 stagioni passate in NBA, Lance Stephenson è pronto a lasciare la lega. L’ex guardia dei Lakers non ha trovato alcun accordo soddisfacente con una delle franchigie della lega ed ha preferito guardare altrove. Lance Stephenson ha deciso di lasciare gli Stati Uniti per sbarcare in Cina. Nelle ...