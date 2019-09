NBA – La trovata geniale dei Nets | 10 000 magliette di Irving in regalo come sfottò nel

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 18 settembre 2019) I Brooklynregaleranno 10.000 casacche di Kyrieai tifosi presenti al Barklays Center in occasione del derby contro i Knicks: il playmaker è stato molto vicino a NY, salvo poi firmare con la squadra rivale Il derby è sempre il derby. In ogni sport, vincere è sempre gratificante, ma farlo contro i diretti rivali, magari della stessa città, è sempre una goduria. E l’NBA non fa certo eccezione! La città di New York vive uno dei derby più accesi della lega, la rivalità frae Knicks che quest’anno appare particolarmente focosa. In occasione del derby del 25 ottobre infatti, iaccoglieranno i tifosi presenti con 10.000di Kyriecompletamente gratuite. Unche non farà piacere ai fan dei Knicks: l’ex playmaker di Boston infatti, dopo aver flirtato a lungo con NY, ha deciso di firmare con la squadra rivale dei. Lein...

