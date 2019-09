Napoli-Liverpool | quasi 2 milioni di incasso per la sfida europea

Il dirigente del Liverpool : «Sono in ospedale a Napoli col ragazzo ferito - assenza totale di medici e polizia» : Non è passato sotto gamba l’aggressione di ieri ai tifosi inglesi venuti a Napoli per seguire il Liverpool. Il CEO di Reds, Peter Moore, che ha accompagnato il tifoso ferito all’ospedale Cardarelli, ha commento su Twitter “Sono all’ospedale con Steven in questo momento. Non lo lasceremo finché le cose non miglioreranno, quindi per ora tutti possono smettere di preoccuparsi. Stiamo cercando di farlo vedere da un medico, ...

Il Guardian : “Il Liverpool non affronterà molte squadre migliori del Napoli” : La squadra di Klopp doveva essere la migliore del mondo, parte così il commento alla partita di ieri del Guardian, ma gli avversari, in questo caso il Napoli, avevano fatto i compiti a casa. Barney Ronay sull’edizione on line fa un grande complimento al Napoli: Bisogna dire che il Liverpool non affronterà molte squadre migliori del Napoli in questa stagione. Ma quelli che lo faranno, avranno guardato e preso appunti. Napoli ha giocato ...

“StraordiNapoli” - Gazzetta elogia gli azzurri : “Liverpool spadellato e rosolato!”. E ora il San Paolo… : “StraordiNapoli”, ‘La Gazzetta dello Sport’ elogia la gara degli azzurri contro i campioni d’Europa in carica: “Liverpool spadellato e rosolato!”. L’analisi “StraordiNapoli”, titola così l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, a proposito del match che ha visto gli azzurri mettere sotto i campioni d’ Europa in carica. Una prestazione, quella degli ...

Damascelli : Liverpool presuntuoso contro un Napoli che ha temperamento - qualità e corsa : La partita del Liverpool contro il Napoli è durata settanta minuti. Poi gli inglesi sono crollati per eccesso di presunzione. È più o meno questo il succo del commento di Tony Damascelli su Il Giornale, alla partita che ha visto contrapposte in Champions le squadre di Ancelotti e Klopp. Prima dello sciocco errore di Robertson, il Liverpool aveva costruito una partita di spessore e qualità “ma la squadra di Klopp ha dato l’impressione di ...

CorSport : Napoli-Liverpool è un manifesto per il calcio : Il Corriere dello Sport elogia la vittoria del Napoli sul Liverpool. Uno show che esalta il San Paolo in delirio. Un blitz costruito lucidamente da Ancelotti che ha come esecutori materiali Mertens e Llorente. “Napoli-Liverpool è un manifesto per il calcio, uno spettacolo che ipnotizza tecnicamente, tatticamente e agonisticamente e che induce a non distrarsi per gustarsi ogni frammento d’una partita in cui ogni dettaglio sa di ...

Mertens e llorente stendono i campioni - Napoli-Liverpool 2-0 : Il Napoli batte i campioni in carica. La formazione di Ancelotti regola il Liverpool di Klopp per 2-0 all'esordio in Champions League

Libero : al Napoli non serve la partita perfetta per battere il Liverpool. Vittoria voluta : Su Libero Claudio Savelli mette a confronto la prestazione dell’Inter contro lo Slavia Praga e quella del Napoli contro il Liverpool. La squadra di Antonio Conte ha approcciato la partita di Champions come se avesse già vinto prima di giocarla. L’esatto opposto di quanto vuole il tecnico e soprattutto di quello che l’Inter può permettersi alla luce dell’impegno di sabato, il derby. “L’Inter deve andare sempre a ...

Napoli-Liverpool : Mario Rui strepitoso - mai meno di 7 - 5 in pagella : È stata inedita e non per la vittoria del Napoli che già aveva battuto il Liverpool nella passata edizione quando erano i vice campioni, ma per l’atteggiamento visto in caapo, per quella dimensione europea che tutti hanno saputo dare al gioco della squadra. Uno su tutti Mario Rui. Sì sorprende la sua prestazione. Aveva di fronte Salah. Non lo ha mai perso. Ha sempre tenuto il suo ritmo, a volte lo ha anticipato. Ha giocato una partita ...

Napoli-Liverpool - Il Mattino : Il grande Calcio è qui. Tre soprattutto i protagonisti : Napoli-Liverpool, Il Mattino commenta la grande impresa degli azzurri nell’esordio in Champions League contro la squadra di Jurgen Klopp Napoli-Liverpool, Il Mattino: Il grande Calcio è qui. Tre soprattutto i protagonisti. Il quotidiano Campano commenta la grande impresa degli azzurri nell’esordio in Champions League contro la squadra di Jurgen Klopp “Mertens e Llorente in 12 minuti, un finale-show del Napoli e al San ...

Video/ Napoli-Liverpool - 2-0 - : gol e highlights - serata da sogno al San Paolo! : Video Napoli-Liverpool, risultato finale 2-0,: nella serata del San Paolo brillano le stelle di Mertens e Llorente che affondano i campioni d'Europa.

Napoli-Liverpool 2-0 - pagelle / Il Napoli di Re Carlo : sacrificio - sofferenza - personalità e calcio : MERET. Foderato di giallo, il Giovane Meret non fa mai uscire il rosso nella prodigiosa roulette di stasera. Il Liverpool è pericoloso solo quando gli azzurri fanno cazzate (Insigne e Manolas) e Yellow Meret smanaccia e salva. Su Mané al 20’. Su Salah al 65’. Ancora su Mané al 74’. Davanti ai microfoni, Re Carlo in pieno stile Tenente Colombo (copy Max Gallo) dice pure che non sapeva dell’esordio di Meret nella Coppa dalla Grandi Orecchie – ...

Ancelotti abbatte il Liverpool - il Napoli punta dritto agli ottavi : Campioni ko per mano di Carletto Ancelotti. Battendo il Liverpool, il Napoli ha buone possibilità di puntare dritto agli ottavi.

Corbo : “Ancelotti trova sempre la strada. Ma Napoli e Liverpool sono davvero sicuri di andare avanti in coppia?” : Corbo: “Ancelotti trova sempre la strada. Ma Napoli e Liverpool sono davvero sicuri di andare avanti in coppia?”. L’editoriale di Antonio Corbo per Repubblica Corbo: “Ancelotti trova sempre la strada. Ma Napoli e Liverpool sono davvero sicuri di andare avanti in coppia?”. L’editoriale di Antonio Corbo per Repubblica “Come granate di una festa lontana, arriva l’eco degli spari di Salisburgo sui ...

Champions : esordio show del Napoli - battuto Liverpool 2-0 : Impresa del Napoli che all'esordio nel girone di Champions, cosi' come gia' avvenuto lo scorso anno, batte i campioni d'Europa del Liverpool 2-0. La gara degli azzurri e' spettacolare: intensa, vibrante, vissuta sempre con un agonismo straordinario. Il Liverpool cede nel finale quando un rigore procurato da Callejon e trasformato da Mertens e una conclusione di rapina di Llorente stendono definitivamente gli inglesi. Complessivamente il successo ...