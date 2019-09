Napoli | la Procura spegne le tv pirata | scacco ai signori del «pezzotto» | oscurati 5

Il Napoli e il caso Pépé - il calcio finirà per essere strozzato da procuratori e intermediari : Serve una reazione del sistema Lega calcio, federazione, presidenti e dirigenti di società, tecnici e calciatori ormai non contano più nulla. Il mondo del calcio è finito interamente nelle mani di figure non ben definite. Chi li chiama procuratori, chi intermediari, chi agenti… Si tratta sostanzialmente di figuri che lucrano in modo spropositato attraverso la compra-vendita dei calciatori. Facendo aumentare in modo esponenziale i prezzi e ...

Gazzetta : Rilancio del Napoli per Pépé - ma l’affare è in mano ai procuratori : Nonostante dall’Inghilterra arrivino notizie che l’Arsenal abbia chiuso per Pépé, il Napoli non molla e ci crede ancora, scrive oggi la Gazzetta dello Sport Il club di De Laurentiis sa bene che competere con le squadre di Premier è difficile, se non impossibile e proprio per questo aveva cercato di giocare d’anticipo con i procuratori invitati a Dimaro per un summit. Ma non tutto è andato come avrebbe dovuto e nonostante ...