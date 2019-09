Napoli | la grande notte degli azzurri | Anna Trieste col Mattino tra i tifosi

Napoli-Liverpool - Il Mattino : Il grande Calcio è qui. Tre soprattutto i protagonisti : Napoli-Liverpool, Il Mattino commenta la grande impresa degli azzurri nell’esordio in Champions League contro la squadra di Jurgen Klopp Napoli-Liverpool, Il Mattino: Il grande Calcio è qui. Tre soprattutto i protagonisti. Il quotidiano Campano commenta la grande impresa degli azzurri nell’esordio in Champions League contro la squadra di Jurgen Klopp “Mertens e Llorente in 12 minuti, un finale-show del Napoli e al San ...

Il Napoli è diventato grande. Non solo perché ha battuto il Liverpool ma per come ha saputo soffrire : I dieci minuti che ti cambiano la vita. È dura raccontare Napoli-Liverpool 2-0 quando dalla metà del secondo tempo sul San Paolo era calata un’atmosfera spettrale. Allan a terra per crampi al 70esimo rendeva perfettamente l’idea del ritmo cui era stato costretto a giocare il Napoli per tenere l’intensità del Liverpool. Meret aveva messo la sua manona su un tiro perfido di Salah servito da uno svarione di Manolas. Di Lorenzo ...

Klopp in conferenza : “Dobbiamo difenderci per bene - il Napoli é una grande squadra” : Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, parla alla vigilia della sfida di Champions League con il Napoli: “Dovremo difenderci bene, negli ultimi giorni ci siamo concentrati esclusivamente sul Newcastle. Nelle ultime ore abbiamo iniziato a pensare al Napoli, ci siamo parlati ma poi abbiamo preso l’aereo per lo spostamento. Certamente già conosciamo l’avversario e domani vedremo delle immagini per capire cosa fare, ma già l’anno scorso ...

Esordio Llorente - lo spagnolo entusiasta sui social : “Felicissimo per la grande accoglienza - #ForzaNapoliSempre” : Dopo il suo Esordio Fernando Llorente esprime la sua gioia per l’accoglienza che gli ha riservato lo Stadio San Paolo per il suo Esordio in maglia azzurra. Esordio Llorente – L’attaccamte, su Instagram, pubblica una foto con Mertens esultante per la doppietta ed aggiunge: I miei primi minuti allo Stadio San Paolo, felicissimo per la vittoria e la grande accoglienza #NapoliSamp #ForzaNapoliSempre View this ...

Primavera Napoli – Si parte alla grande - battuto il Torino di Iago Falque : Primavera Napoli – E’ partita la stagione del Napoli nel campionato Primavera 1, ottimo esordio per gli uomini di Baronio, battuto il Torino in casa. Primavera Napoli – Cosa si può chiedere di più ad un esordio? Arriva la vittoria con un gol di punizione di Vrakas. Le formazioni: Napoli: Idasiak, Zanoli, Zedadka, Labriola, Manzi, Senese, Zanon, Mamas, Palmieri, Vrakas, Sgarbi Torino: Trombini; Ghazoini, Celesia, ...

Kiss Kiss Napoli – Suarez : “Avere Llorente in corsa grande chiave tattica - mi ricorda questo grande calciatore” : Luisito Suarez, ha parlato dei temi in casa Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli sembra voler giocare con i piccoletti in attacco, ma quando la partita è bloccata avere uno come Llorente in corsa può essere una chiave inportante. Fernando è un giocatore interessante. Mi ricorda Altafini. Callejon? E’ un trascinatore, meriterebbe il rinnovo, Adesso fa anche gol”. conquistare il cuore non solo delle ...

Condò : “Lo scudetto col Napoli sarebbe la più grande impresa di Ancelotti” : Il giornalista ed editorialista Sky, Paolo Condò è intervenuto ai microfoni di KissKiss parlando della formazione azzurra ed esprimendo grande apprezzamento per il tecnico del Napoli “Ancelotti ha vinto tanto, tutto e dovunque, non ha bisogno del consenso e dice ciò che pensa. Il primo anno l’ha speso a capire il valore della rosa a disposizione. Il congedo da Hamsik è stato difficile, ma lui con grande correttezza prima di dare ...

Bruscolotti : “Napoli - questa è la tua grande occasione in Europa” : Lo storico capitano azzurro Beppe Bruscolotti ha concesso un’intervista a Tuttomercatoweb, ha parlato del girone di Champions e del prossimo Juventus-Napoli. Beppe Bruscolotti ha sottolineato che “continua il duello europeo con il Liverpool. Le altre due squadre sembrano abbordabili. Il campo darà il suo verdetto ma rispetto agli scorsi anni il girone è più favorevole, è una grande occasione per il Napoli. Solo il Liverpool è ...

Nel golfo di Napoli lo yatch a vela più grande del mondo : 143 metri per 460 milioni di dollari di valore : Si chiama Sailing Yacht A ed è un motor yacht a vela progettato da Philippe Starck e costruito da Nobiskrug a Kiel, in Germania, per l’industriale e filantropo miliardario russo Andrey Melnichenko, patrimonio stimato 16 miliardi di euro. L’imbarcazione, spettacolare, si trova in questi giorni nel golfo di Napoli. La “A” sta per Aleksandra, il nome della moglie del miliardario. Sailing Yacht A è l’imbarcazione a vela ...

Il Napoli ha fatto una grande campagna acquisti (ma nessuno ne parla) : E finalmente che sta finendo il tormento del calciomercato. Che estate da dimenticare. Credo vivamente che la comunicazione del Napoli sia stata la sconfitta di questa estate. Ben sapendo che tutto dipende nel bene e nel male dal presidente de Laurentis. Catastrofica campagna stampa perché non siamo riusciti a comunicare che abbiamo fatto una campagna acquisti e di cessioni strepitosa. Abbiamo comprato campioni e vendute zavorre? In parte è ...

Kiss Kiss Napoli – Modugno : “Lozano ha mostrato grande umiltá - Ancelotti lo vede n quella zona di campo” : Francesco Modugno, volto di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per la parlare di Hirving Lozano: “Abbiamo subito potuto intuire che nonostante la sua giovane età, Lozano é un giocatore maturo. Se ne parla da qualche anno che ha talento. Ma quando arrivi in una società come il Napoli che ti paga quella cifra devi mettere in campo da subito le tue doti. Nel corso della presentazione ha mostrato grande umiltà, ha sempre ...

Napoli - la grande fuga dal carcere di Poggioreale : caccia all'uomo nelle stazioni di bus e treni : Forze dell'ordine al lavoro per stanare Robert Lisowski, il polacco di 32 anni evaso ieri dal carcere napoletano di Poggioreale dov'era recluso con l'accusa di omicidio. Lisowski è...

Napoli - la grande fuga del killer dal carcere di Poggioreale : doppia inchiesta : Se fosse un film s'intitolerebbe La grande fuga. Invece è tutto drammaticamente reale, e l'evasione di un detenuto polacco da Poggioreale - avvenuta nell'ultima...

Wanda Nara spegne i sogni del Napoli : “Icardi resta all’Inter! Io la più grande stronza d’Italia ma…” : Wanda Nara spegne le voci di mercato intorno a Icardi: niente trasferimento al Napoli, ‘Maurito’ vuole solo l’Inter. Rifiutata anche la Juventus “Se Icardi ha rifiutato il Napoli? Abbiamo tanti amici di Napoli, ma sono le società che decidono. Sarò scomoda perché sono la moglie, ma uno che fa 120 gol a 26 anni fa comodo a qualunque squadra”. Si è espressa così, nello studio di Tiki Taka, Wanda Nara, moglie e agente del ...