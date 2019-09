Nadia Toffa | il murales che la ricorda emoziona Taranto e le Iene ringraziano

Nadia Toffa - il murale in suo ricordo. Fan su Facebook : «Un piccolo gesto per una persona stupenda» : Un murale dedicato a Nadia Toffa vestita da Iena, per ricordare la conduttrice scomparsa poco più di un mese fa a causa di un tumore. A realizzare il murale, il writer tarantino Michele Marraffa, conosciuto come Nocci, nel rione Salinella a Taranto. Come riporta Repubblica, l’iniziativa è partita da un gruppo di giovani del quartiere e da Marco Guarella, gestore di uno spazio con biliardo. Per la realizzazione del murale – che si ...

Le 100 donne italiane più influenti nella classifica Forbes 2019 : c’è anche Nadia Toffa : Forbes ha pubblicato la classifica delle 100 donne italiane più influenti, che rappresentano al meglio l'Italia al femminile. La premiazione si terrà questa sera a Milano al Forbes Women’s Party. Nel prestigioso elenco anche Nadia Toffa, la conduttrice tv scomparsa lo scorso 13 agosto e mai dimenticata dal pubblico. Insieme a lei, tra le altre, Diletta Leotta, Sonia Peronaci, Sara Gama e Samantha Cristoforetti.Continua a leggere

Nadia Toffa - il comico Andrea Pucci e la dedica commossa : «Vorrei sentire il suono della tua voce» : A un mese dalla morte di Nadia Toffa il comico Andrea Pucci le dedica un pensiero su Instagram. Il vuoto per la perdita della “iena”, scomparsa a causa di un tumore al cervello lo scorso 13 agosto, sembra essere incolmabile e i suoi amici non smettono di pensare a lei, alla sua voglia di vivere e al suo sorriso contagioso. «È così , mi vieni in mente , le nostre chiacchierate brevi ma sempre ricche di contenuti , i nostri abbracci , ...

Le Iene - il trio “inaspettato” che prenderà il posto di Nadia Toffa alla conduzione dello show : Nadia Toffa, l’amata giornalista conduttrice de Le Iene è morta il 13 agosto 2019 per via di un tumore. La Toffa aveva annunciato in tv di essere malata e poi aveva tenuto aggiornati i fan tramite i social. Nadia Toffa era una vera guerriera e voleva farsi coraggio e fare coraggio alle persone nelle sue stesse condizioni per questo ha postato continuamente foto e video della sua battaglia che ha anche raccontato in un libro. Nadia si è mostrata ...

Nadia Toffa - le Iene cambiano tutto : come la sostituiranno alla conduzione. "Formula Striscia" - i nomi : Sarà la prima stagione delle Iene dopo la tragica scomparsa di Nadia Toffa, prima di Ferragosto. Ma lo storico programma di Italia 1 ha l'obbligo di guardare avanti e sostituire come possibile la giovane, amatissima inviata e conduttrice stroncata dal cancro. Leggi anche: "Cosa c'era nel suo compute

Nadia Toffa - Gianluigi Nuzzi la ricorda insieme alla madre : “Sono molto emozionata. Grazie al suo pc abbiamo scoperto le sue idee - abbiamo bisogno di voi per portarle avanti” : “Un mese fa un angelo saliva al cielo. Era una mia cara amica. Era un’amica di milioni di italiani, Nadia Toffa”. È Gianluigi Nuzzi a postare un video su Instagram per ricordare la giornalista e presentatrice tv morta il 19 agosto 2019 dopo una lunga malattia. Accanto al conduttore di Quarto Grado, in un tavolo di ristorante, appare la madre della Toffa. “Ho fatto una scelta, andare a Brescia e condividere con i genitori di Nadia delle ...