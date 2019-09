Motoscafo offshore contro una diga a Venezia | muore il campione Fabio Buzzi

Venezia - Motoscafo si schianta in Laguna : morto il campione offshore Buzzi : motoscafo contro la diga di San Nicoletto, in località Lunata. Nell’incidente altre due vittime e un ferito. Tentavano il record Montecarlo- Venezia

Venezia - Motoscafo in gara offshore contro diga : morti il campione di motonautica Buzzi e due compagni d'equipaggio : Tre morti e un ferito: è finita in tragedia la gara di un motoscafo offshore che cercava di battere il record sul percorso Montecarlo-Venezia. Proprio in vista dell'arrivo, con i...