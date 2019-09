MotoGp | Rossi | speriamo di essere più competitivi ad Aragon che in passato

MotoGp – Misano utile a Valentno Rossi : “ad Aragon sappiamo su cosa concentrarci” : Valentino Rossi pronto a tornare in pista: le parole del Dottore alla vigilia del Gp di Aragon A pochi giorni dal Gp di San Marino i piloti della MotoGp sono pronti per tornare in pista e lo faranno ad Aragon, in terra spagnola, per un nuovo appassionante appuntamento della stagione 2019. Valentino Rossi è pronto a gareggiare in Spagna, reduce dal quarto posto davanti al suo pubblico: “dopo la gara di Misano abbiamo viaggiato verso ...

MotoGp - Michele Pirro non ha dubbi : “Marquez è più forte di Rossi - quando Valentino dominava…” : Il collaudatore della Ducati ha fatto un paragone tra lo spagnolo e il pesarese, ammettendo la superiorità del campione del mondo in carica Week-end complicato per Michele Pirro a Misano, il pilota della Ducati non è riuscito a sfruttare al meglio la wild-card concessagli, scivolando a pochi giri dalla fine quando navigava a ridosso della top ten. Lapresse Interrogato ai microfoni di Radio Sportiva sulla sua prestazione, il collaudatore ...

MotoGp – Non solo Francesca Sofia Novello : a Misano una bionda atomica per Valentino Rossi [GALLERY] : Marta Di Matteo: una bionda atomica per Valentino Rossi, ecco l’ombrellina del Dottore al Gp di Misano Tantissime, le bellezze esplosive che hanno intrattenuto il pubblico di Misano nel weekend del Gp di San Marino. Ombrelline, paddock girl, Monster girl e… nonne per una griglia di partenza da favola. Valentino Rossi non poteva non portare con sè la sua dolce metà, Francesca Sofia Novello, ma in griglia è stato affiancata da ...

MotoGp - Marc Marquez e la guerra psicologica con Valentino Rossi. L’unica battaglia impossibile da vincere : Il rabbioso trionfo di Misano, arrivato dopo oltre un mese di astinenza e due brutte sconfitte che bruciavano, è valso a Marc Marquez un vantaggio di 93 punti nella classifica del Mondiale MotoGP 2019; l’ottavo titolo iridato è ormai quasi una formalità e per il Cannibale spagnolo non resta che concentrarsi sulle piccole cose per trovare e sfruttare le motivazioni necessarie. Il cammino in questo 2019 è stato abbastanza lineare, solamente ...

MotoGp – Valentino Rossi innamorato del suo pubblico di Misano : il post di ringraziamento è speciale [FOTO] : Valentino Rossi ringrazia tutto il suo pubblico di Misano: le parole del Dottore sui social sono speciali E’ andato in scena domenica il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: davanti al pubblico italiano ha trionfato un eccezionale Marc Marquez, che si è riscattato dalle due ultime sconfitte consecutive all’ultima curva.Quarto posto invece per Valentino Rossi, che dopo i test di Misano sperava di poter regalare una gioia ...

MotoGp - i precedenti di Valentino Rossi ad Aragon. Pista ostica per il Dottore - 3 podi senza vittorie : Secondo fine settimana consecutivo in Pista alle porte per il Motomondiale, che si trasferisce ad Alcañiz per il Gran Premio d’Aragon 2019 nell’ultimo appuntamento della lunga estate europea prima della trasferta asiatica di fine stagione. Il tracciato del MotorLand è entrato a far parte del calendario del Mondiale nel 2010 perciò quella di quest’anno sarà la decima edizione del GP d’Aragon valevole per il massimo ...

MotoGp – Valentino Rossi risponde a Marquez - che frecciatina allo spagnolo a Misano : Valentino Rossi non le manda a dire a Marc Marquez: che frecciatina del Dottore dopo l’esultanza esplosiva dello spagnolo per la vittoria del Gp di San Marino E’ Marc Marquez il vincitore del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: lo spagnolo della Honda è riuscito a superare Fabio Quartararo sul finale, prendendosi un successo strepitoso. Il campione del mondo in carica, al termine della gara di Misano è esploso in ...

MotoGp - Mondiale 2019 : per Valentino Rossi un finale di stagione da limbo? : Il Mondiale MotoGP 2019 mette in archivio il 13esimo appuntamento della sua stagione e si prepara per le ultime sei tappe che condurranno il Circus fino a Valencia a metà novembre. Il campionato, com’è ben noto, è già ampiamente concluso. Marc Marquez ha ampiamente chiuso ogni discorso a livello di titolo iridato, sempre che ce ne sia stato uno. Il suo margine di vantaggio parla di 93 lunghezze su Andrea Dovizioso, 124 su Danilo Petrucci ...

MotoGp – Marquez punge Valentino Rossi : “l’episodio di ieri mi ha dato motivazioni extra per vincere” : Marc Marquez punge Valentino Rossi dopo la gara di Misano: lo spagnolo, fresco di vittoria, scaglia una frecciatina al pilota Yamaha dopo l’episodio accaduto nelle qualifiche di ieri Marc Marquez vince ancora. La pista di Misano sembrava dover essere favorevole ad un successo della Yamaha, ma lo spagnolo della Honda ha piazzato la zampata vincente nel finale, togliendo a Quartararo la gioia del successo all’ultimo giro. Nel post gara ...

MotoGp – Lorenzo spiazza tutti - lo spagnolo critica Marquez e difende Valentino Rossi : “mi ha sorpreso che…” : Lo spagnolo ha parlato del compagno di squadra e del pesarese, facendo una considerazione alquanto particolare Jorge Lorenzo non è certamente un tipo che le manda a dire, se ne sarà accorto questa volta anche Marc Marquez, che si è visto arrivare addosso importanti critiche relative al comportamento tenuto dopo il ritorno in pista del maiorchino. Lapresse Interrogato sulla questione, l’ex Ducati ha fatto una netta distinzione tra il ...

MotoGp - Valentino Rossi sorride dopo il warm up di Misano : “il passo è buono - ma in tanti vanno forte” : Il pilota della Yamaha ha parlato prima della gara di Moto3 di Misano, commentando l’esito del warm up Piccolo sorriso per Valentino Rossi dopo il warm up del Gran Premio di Misano, chiuso al decimo posto grazie ad un piccolo acuto nel finale, che gli ha permesso di mettersi alle spalle Miller e Pirro. Buone sensazioni per il Dottore, intervistato ai microfoni di Sky Sport MotoGp prima della gara di Moto3: “il warm up è andato ...

VIDEO MotoGp - GP San Marino 2019 : highlights e sintesi della gara. Marquez vince - che battaglia con Quartararo! Valentino Rossi 4° : Marc Marquez ha vinto il GP di San Marino 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Misano intitolato a Marco Simoncelli. Lo spagnolo si è imposto al termine di un serratissimo duello con Fabio Quartararo che ha animato tutta la gara, il francese ha condotto a lungo e soltanto nell’ultimo giro ha subito il sorpasso decisivo dello spagnolo che ha allungato in classifica generale. Valentino Rossi non è riuscito ad andare ...

MotoGp - GP San Marino 2019 : Marc Marquez vs Fabio Quartararo - è nata ufficialmente la rivalità del prossimo decennio : Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 di MotoGP ha offerto al caloroso pubblico romagnolo un fine settimana ricchissimo di avvenimenti, conclusosi con l’emozionante duello tra Fabio Quartararo e Marc Marquez che ha consegnato la vittoria a quest’ultimo. Già dalle qualifiche del sabato si era capito che si sarebbe potuto assistere ad una corsa entusiasmante, con il grande passo delle Yamaha e l’ennesimo capitolo ...