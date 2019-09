MotoGp – La Yamaha verso il Gp di Aragon | Meregalli sincero | “Maverick ama questo

MotoGp - GP Aragon 2019 : le caratteristiche del circuito. Yamaha può continuare a sognare : Non si è ancora calmata l’enorme adrenalina di Misano che per team e piloti del motomondiale è già tempo di pensare alla prossima settimana. L’appuntamento è ancora in Spagna, per il terzo round iberico del Mondiale dopo Jerez e Barcellona e precisamente in Aragona sul Motorland Aragón, in un’area abbastanza isolata della cittadina di Alcañiz. La configurazione del tracciato è stata ideata dall’architetto tedesco Hermann ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati - allarme rosso! Debacle a Misano e Yamaha pericolosa : Non è stato un weekend facile per la Ducati quello di Misano, sede del 13° round del Mondiale 2019 di MotoGP. I test che si erano tenuti la scorsa settimana erano stati un indizio delle problematiche della Rossa: poco grip sull’anteriore e tante difficoltà in percorrenza di curva. Il fine settimana iridato non ha dato risposte diverse e quindi il sesto posto di Andrea Dovizioso è quasi da considerare un ottimo risultato per i guai in cui ...

MotoGp - GP San Marino 2019 : risultato e classifica warm-up. Marquez precede le Yamaha - cresce Dovizioso - fatica Rossi : Il warm-up mattutino del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 è andato in archivio con Marc Marquez (Honda) che ha firmato il miglior tempo della sessione in 1’33″409. L’iberico della Honda ha messo in mostra un passo molto solido e in crescendo con gomme medie migliorando passaggio dopo passaggio senza soffrire del degrado degli pneumatici. Alle sue spalle si è distinto il poleman iberico Maverick Viñales ...

LIVE MotoGp - GP San Marino 2019 in DIRETTA : duello Marquez-Yamaha nel warm-up - bene Dovizioso - distante Rossi : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DALLE 14.00 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.45 Grazie per la cortese attenzione. A più tardi (14.00) per la gara della MotoGP, mentre la Moto3 scatterà alle 11.00 9.42 Si chiude qui, dunque, la mattinata della MotoGP. Le Yamaha si confermano, ma spaventa tutti Marquez. Buon salto in avanti anche per Rossi 9.41 Non migliora nessuno. Marquez chiude in vetta in 1:33.409 con 128 ...

LIVE MotoGp - GP San Marino 2019 in DIRETTA : warm-up - tra tante Yamaha emerge Marquez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.32 Marquez sale in prima posizione in 1:33.643 con 112 millesimi su “Morbido”. Lo spagnolo segna altri parziali record. 9.31 Ancora Morbidelli! 1:33.755, allunga a 61 millesimi su Quartararo. Terzo Pol Espargarò a 165 9.30 Siamo a metà sessione. Comanda Morbidellli con 165 millesimi su Marquez, 186 su Quartararo, 279 su Vinales e 291 su Rossi. Poi Espargarò, Dovizioso e Mir. 9.29 ...

LIVE MotoGp - GP San Marino 2019 in DIRETTA : warm-up - le Yamaha cercano conferme : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.21 Subito tutti i piloti sul tracciato, vedremo quali gomme saranno scelte 9.20 SEMAFORO VERDE! SCATTA IL warm-up DELLA MotoGP 9.18 Marc Marquez appare l’unico in grado di opporsi alle Yamaha. Il campione del mondo, come sempre, è pronto a vincere 9.16 Serve una scossa, invece, in casa Ducati. La GP19 sembra lontana parente di quella che dominò un anno fa e il sesto posto in griglia di ...

MotoGp - presentazione GP San Marino 2019 : le Yamaha pronte a tornare sul tetto del mondo : La riviera romagnola si sveglia in festa, consapevole che l’attesissima domenica di gare del GP di San Marino 2019 è finalmente arrivata. A Misano Adriatico si sono preparati per questo giorno da settimane, colorando la città e organizzando numerose manifestazioni che hanno tenuto impegnato i tanti piloti che abitano da queste parti e più in generale tutti gli azzurri. Ma il grande momento è qui ed è tempo di fare sul serio. Al termine di ...

MotoGp - GP San Marino 2019 : Ducati - che succede? Dal trionfo 2018 di Dovizioso a un gap netto nei confronti della Yamaha : le cause : La qualifica della ventiduesima edizione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini ha regalato un vero e proprio spettacolo alla marea di tifosi italiani accorsi per supportare i propri beniamini della MotoGP. Non poteva esserci giornata migliore per vedere sfrecciare i migliori talenti del Motomondiale sotto il caldo sole di Misano Adriatico, e anche la battaglia in pista non ha certo deluso le aspettative regalando molto pathos ed ...

MotoGp - GP San Marino 2019 : analisi qualifiche. Yamaha contro Marquez - che incertezza per la gara! : Lo si era visto ieri nel corso delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP, e anche il sabato di Misano lo ha confermato: sulla pista intitolata a Marco Simoncelli si annuncia un duello tra Yamaha e Marc Marquez. La pole position, in primo luogo, porta la firma di Maverick Vinales con un ottimo 1:32.265, con Fabio Quartararo terzo a 306 millesimi, alle spalle di Pol Espargarò con una Red Bull KTM che ...

MotoGp – Doppietta Yamaha nelle Fp3 di Misano - Meregalli svela : “Vale forse danneggiato” : Maio Meragalli ed il settimo posto di Valentino Rossi nelle Fp3 del Gp di San Marino: il parere del team director Yamaha E’ andata in scena questa mattina la terza sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Ancora una volta la Yamaha ha dimostrato di essere competitiva sul circuito di Misano, piazzando Quartararo in vetta alla classifica dei tempi, seguito da Maverick Vinales. Settimo invece Valentino ...

MotoGp – Terminate le Fp3 del Gp di San Marino : doppietta Yamaha a Misano - Quartararo in vetta [TEMPI] : E’ Fabio Quartararo il pilota più veloce della terza sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: doppietta Yamaha a Misano I piloti della MotoGp sono tornati in pista questa mattina a Misano per la terza sessione di prove libere del Gp di San Marino. Dopo aver scoperto il nuovo casco speciale di Valentino Rossi per il suo appuntamento di casa, i campioni sono scesi in pista per continuare a lavorare sodo ...

MotoGp - GP San Marino 2019 : Marc Marquez sfida le Yamaha per la pole position di Misano : Mai come in questa occasione Marc Marquez potrebbe essere definito come “accerchiato”. Il campione del mondo della MotoGP, infatti, si presenta al sabato del Gran Premio di San Marino 2019 in mezzo a ben quattro Yamaha. Una situazione che non si verifica spesso, sia perchè lo spagnolo spesso è in fuga solitaria, sia perchè la scuderia di Iwata raramente ha concluso un venerdì migliore di quello visto ieri sul circuito intitolato a ...

MotoGp - bollo e assicurazione sulla Yamaha di Valentino Rossi a Misano : l’ultima esilarante trovata del Dottore [FOTO] : Il pilota pesarese ha esposto sulla propria M1 i tagliandi di bollo e assicurazione ovviamente fasulli, compilando tutti i campi in maniera ironica Valentino Rossi una ne pensa e cento ne fa, spiazzando i suoi tifosi con trovate davvero esilaranti che confermano il proprio carattere istrionico. AFP/LaPresse L’ultima pazza idea del Dottore è quella di piazzare i tagliandi di bollo e assicurazione sulla propria Yamaha M1, un dettaglio ...

MotoGp - Valentino Rossi punzecchia la Yamaha dopo le FP2 di Misano : “era ormai da tre anni che…” : Il pilota della Yamaha si è soffermato sui miglioramenti arrivati nel test di Brno, facendo un paragone con gli anni passati Il week-end di Misano potrebbe regalare delle sorprese positive alla Yamaha, già davanti a tutti dopo la prima giornata di prove libere. Maverick Viñales ha fatto segnare il miglior tempo, mentre Valentino Rossi ha chiuso con il quarto crono per problemi di grip. AFP/LaPresse Risultati positivi che strappano un ...