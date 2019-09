Morto papà di Cesare Cremonini | il figlio | "Non smetterò di cantarti"

Cesare Cremonini - Morto il papà Giovanni : «La persona più seria e ironica…» : Era il giorno di Natale quando Cesare Cremonini sul suo profilo Instagram pubblicò una foto insieme al suo papà. Lui con il cappellino da babbo natale, il cantante sorridente. È l’ultima immagine social dei due uno di fianco all’altro. Lunedì 16 settembre Giovanni Cremonini è morto. Aveva 94 anni, medico di famiglia e per il suo Cesare era «la persona più seria e ironica», che lui chiamava «dott. Giovanni Cremonini». Nonostante lo ...

Morto Massimo Mattioli - fumettista ribelle che ispirò il papà dei Simpson : Fondatore della rivista Cannibale, per Il Giornalino diede vita al longevo coniglio-reporter Pinky. Su Frigidaire pubblicò Squeak the Mouse, il topino splatter che probabilmente ha influenzato Matt Groening nella creazione di Grattachecca & Fichetto. Omaggio o plagio? «Non me ne frega niente», rispondeva Mattioli. «Per me conta essere libero»

IGNAZIO OKAMOTO - Morto DOPO 31 ANNI IN COMA/ Papà "mai pensato ad eutanasia" : IGNAZIO OKAMOTO, MORTO DOPO 31 ANNI di COMA in stato vegetativo: la storia e la sofferenza di Cito e l'amore di Papà e mamma 'mai pensato all'eutanasia'

E' Morto Antonio Marini - il pm dei processi Moro e dell'attentato al Papa : E' morto nella notte tra il 20 e il 21 agosto a Roma Antonio Marini, già procuratore generale facente funzioni e poi avvocato generale della corte d'appello capitolina. Era malato da tempo. Nel corso della sua lunga carriera, Marini si è occupato delle più importanti inchieste sul terrorismo e ha rappresentato la pubblica accusa in delicati processi come quelli sull'attentato al Papa, sulla strage della scorta di Aldo ...

Dramma in centro - travolto mentre passeggia con figlio : papà Giorgio è Morto : Tragedia sabato sera in via delle Acacie, località di Pinetamare, Castel Volturno (Caserta) - dove è morto Giorgio Galiero 34 anni, illeso il figlio, è sotto shock. passeggia con il figlio di sei anni e viene travolto e ucciso da un’auto pirata. E’ la tragedia accaduta sabato sera vicino Caserta, dove un 34enne, Giorgio Galiero, è deceduto in via delle Acacie, località di Pinetamare, Castel Volturno, mentre il bambino che l’uomo temeva per mano ...

Morto Richard Williams - il papà del coniglio Roger Rabbit : vinse 3 Oscar e 3 Bafta : Addio al “papa'” del coniglio Roger Rabbit. Si è spento a 86 anni nella sua casa a Bristol in Gran Bretagna circondato dai suoi cari l’animatore anglo-canadese Richard Williams, vincitore di tre Oscar e tre Bafta. Aveva un tumore ma come riferisce la figlia Natasha Sutton Williams “ha lavorato senza sosta fino al giorno della sua morte disegnando e animando”. Nato a Toronto nel 1933, si era innamorato ...

Carabiniere ucciso - il papà di Gabriel : «Non è un assassino - lo proverò. Non sapeva che Cerciello fosse Morto» : Il padre di Gabriel Christian Natale Hjorth, uno dei due ragazzi americani arrestati per l’omicidio di Mario Cerciello Rega, avvenuto a Roma nella notte tra il 25 e il 26 luglio: «Non sapeva che quell’uomo fosse un Carabiniere, è disperato»

È Morto Alberto Sironi - regista e papà di Montalbano : i funerali il 17 agosto nell’amata Umbria : È morto a 79 anni Alberto Sironi, secondo papà del Commissario Montalbano. regista della famosa serie tv, fu lui a scegliere Luca Zingaretti per il ruolo del Commissario. I funerali si svolgeranno mercoledì 7 agosto in Umbria, a San Rufino, città nella quale aveva vissuto con la moglie assisana Lucia Fiumi. Nato a Busto Arsizio nel 1940, era profondamente legato alla Sicilia. La notizia della morte arriva a meno di un mese dalla scomparsa di ...

Sperona ragazzi in scooter dopo lite : uno Morto - uno in fin di vita. Il dolore del papà : «Non ci posso credere» : Tragico incidente alle 4 di domenica. Arrestato il conducente della vettura per omicidio stradale e omissione di soccorso.